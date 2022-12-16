Пятница, 16 Декабря 2022 09:56

АрмИнфо.Находящийся с визитом в Нью-Йорке министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян провел отдельные встречи с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим и вопросам миростроительства Розмари Дикарло и госминистром Великобритании по делам стран Южной и Центральной Азии, ООН и Содружества Тариком Ахмадом.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, на обеих встречах Мирзоян говорил о процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и последних процессах в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Глава МИД Армении отметил, что максималистские устремления Азербайджана, агрессия в отношении территориальной целостности Армении, продолжающаяся оккупация суверенных территорий Армении, воинственные и армянофобские заявления создают в регионе нестабильную ситуацию, полную вызовов с безопасностью и гуманитарных вызовов. Мирзоян подчеркнул также необходимость возвращения армянских военнопленных, а также неприемлемость политической спекуляции этим вопросом со стороны Азербайджана.

Армянская сторона представила ситуацию, сложившуюся в результате блокирования Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора и нарушения газоснабжения Нагорного Карабаха, подчеркнув опасность гуманитарного кризиса.

Была подчеркнута важность надлежащей и адресной реакции со стороны международных структур, в частности соответствующих органов ООН, а также осуществления действенных шагов с целью исключения возможной гуманитарной катастрофы.