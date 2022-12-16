Пятница, 16 Декабря 2022 09:52

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по заявлению Армении о применении промежуточных мер в отношении Азербайджана на фоне блокады Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на странице представителя Армении по международно-правовым вопросам в Facebook.

Согласно структуре, Суд решил дать Азербайджану время до понедельника, 19 декабря, 16:00 (по французскому времени) для отправки ответа на запрос Армении, после чего суд вынесет окончательное решение.

Как ранее сообщало АрмИнфо, аппарат уполномоченного Республики Армения по международно-правовым вопросам обратился в ЕСПЧ с требованием применения промежуточных мер в отношении Азербайджана. В обращение также подчеркивается необходимость разблокировки Бердзорского (Лачинского) коридора - единственной дороги, обеспечивающей связь Арцаха с внешним миром.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Однако, как стало известно сегодня утром, подача газа была восстановлена.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис сменили пластинку, теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.