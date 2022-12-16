Пятница, 16 Декабря 2022 09:42

АрмИнфо.15 декабря 2022 года в здании МИД Туркменистана в гибридном формате состоялось очередное заседание Совместного руководящего комитета по реализации Рамочной программы сотрудничества между Туркменистаном и ООН в области устойчивого развития на 2021-2025 годы.

В заседании приняли участие руководители и сотрудники Министерства иностранных дел Туркменистана, представители соответствующих министерств и ведомств страны, а также главы и представители структурных подразделений ООН в Ашхабаде.

В ходе заседания были рассмотрены основные достижения в реализации Рамочной программы сотрудничества (РПС) за 2022 год, «Дорожной карты» РПС в 2022 году. При этом стороны детально обсудили продвижение вопросов пяти целевых групп Рамочной программы, включающих в себя верховенство права, секторы экономики, экологии, здравоохранения и образования.

Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов акцентировал внимание участников на укрепление взаимодействия по следующим направлениям:

- обеспечение «зеленой» экономики и представление соответствующих концепций в этой области;

- продовольственная безопасность и изменение климата, посредством применения современных зеленых технологий;

- цифровизация и управление данными;

- дальнейшее развитие системы образования с упором на школьное и профессиональное образование;

- укрепление потенциала здравоохранения;

- развитие правозащитных институтов в Туркменистане, в частности формирование специализированных направлений в структуре Уполномоченного по правам человека;

- системы повышения квалификации, в том числе и рассмотрение разработки и претворения в жизнь Меморандума о совместном взаимодействии дипломатов и других государственных служащих в рамках ООН.

В этой связи национальным партнерам совместно с соответствующими агентствами ООН в рамках Групп было предложено активизировать сотрудничество с упором на реализацию вышеобозначенных направлений, а также рассмотреть вопрос подготовки «Дорожной карты» Рамочной Программы Сотрудничества на 2023 год.