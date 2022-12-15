Четверг, 15 Декабря 2022 18:34

АрмИнфо. Конверс Банк внедрил инструмент бесконтактных безналичных платежей - мобильное приложение C-POS для упрощенного и быстрого получения оплат бизнес-субъектами торгового сектора, общепита/сферы услуг. Об этом отмечается в сообщении Конверс Банка, где поясняется, что С-POS - это мобильная версия обычного постерминала, превращающая Android смартфон в платежный терминал.

"C внедрением мобильного приложения C-POS Конверс Банк еще на шаг продвинулся в цифровизации банковских услуг и дополнил инструментарий, предлагаемый юридическим лицам. Приложение могут использовать не только юридические лица-клиенты Конверс Банка, но предприниматели, которые откроют банковский счет в Конверс Банке, подпишут договор на обслуживание платежей, скачают и активируют это приложение", - подметили в банке.

Мобильное приложение C-POS предназначено для смартфонов с функцией NFC, работающих на операционной системе Android. С его помощью можно легко принимать платежи с банковских карт по бесконтактной технологии NFC и электронных кошельков Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

C-POS безопасен, удобен в использовании и настройке на смартфоне. С помощью приложения C-POS можно легко принимать платежи, осуществлять возврат суммы, отправлять чек оплаты по электронной почте или sms, проверять свой баланс и просматривать историю платежей.

Установить приложение C-POS можно через сайт Конверс Банка по ссылке https://bit.ly/3FRvaES .

Подробнее с приложением C-POS можно ознакомится на сайте банка - www.conversebank.am , или позвонив по номеру (010) 511-211.

На сайте Конверс Банка отмечено, что приложение C-POS - это мобильное решение для приема бесконтактных платежей прямо на смартфоне продавца без использования каких-либо других устройств. Этот вид оплаты подходит для применения в отелях, ресторанах, объектах туриндустрии и торгового сектора, а также в сфере услуг и службах доставки. Приложение C-POS устанавливается на смартфон с модулем NFC продавца или курьера. C-POS принимает платежи бесконтактными картами Visa, MasterCard, ArCа, МИР и других платежных систем, а также платежи с помощью Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и других электронных кошельков.