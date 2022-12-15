Четверг, 15 Декабря 2022 18:31

АрмИнфо.Клиенты ВТБ (Армения) могут получить потребительский кредит без подтверждения дохода и занятости на основании действующей положительной кредитной истории. Для оформления займа понадобится только паспорт и номер социальной карты.

Кредит по упрощенной схеме доступен по ставке от 19.5% до 20.2% (эффективная процентная ставка составляет 22.5% - 24%). Минимальная сумма займа - 100 тысяч драмов РА, срок - от 24 до 60 месяцев.

«Потребительские кредиты остаются одними из самых популярных продуктов у наших клиентов, и в четвертом квартале мы видим традиционный рост спроса на них. В первую неделю декабря объем сделок вырос в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом ноября. Рассчитываем, что упрощение оформления кредитов станет для наших заемщиков дополнительным подспорьем решения своих финансовых вопросов перед новогодними праздниками. При этом мы внимательно следим за финансовой нагрузкой заемщиков, чтобы не допустить их закредитованности. Поэтому клиентам необходимо подтвердить в банке свою положительную кредитную историю», – комментирует Тарас Кладченко, и.о. заместителя генерального директора – председателя Директората банка ВТБ (Армения).

Подать заявку на кредит клиенты могут в любом отделении ВТБ (Армения). Кредитные средства перечисляются на счет клиента. Подробные условия оформления можно уточнить на официальном сайте банка или в контактном центре по номеру 87-87.