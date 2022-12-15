Четверг, 15 Декабря 2022 18:30

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы на улицах Давташена 1, 9, 10;

11:00-16:00 жилой дом 2 на 1-о улице Аванесова; частные дома 125-135 на 37-ой улице, 68-149 на 41-ой улице Нор Ареша; жилые дома 4, 6, 8, 8/1 на улице Нор Ареша; 42 на 2-ой улице; 125/3 на 34-ой улице;

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично город Эчмиадзин; частично села Воскеат, Вананд, Кохбаван; село Звартноц;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Аргаванд;

11:00-16:00 жилой дом 38 на улице Нар-Доса; жилые дома 1, 5, 7, 9 на улице Ереванян, частично улицы Раффи, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат; частично села Геханист; Баграмян;

в Котайккой области:

10։00-13։00 общины Алапарс, Арзакан; станции операторов “Телеком Армения”, “Юком”, ‘Виваселл-МТС”, газозаправочная станция “Ашнах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 город Цахкадзор; квартал “Ахбюрак”, улица Ереванян в городе Раздан; села Кахсим Солак, Лернанист;

11։00-15։00 села Птгни; частично частные дома Птгни;

11։00-16։00 частично село Солак, солнечная станция “Арпине СОЛАР”, станция компании “Телеком Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։30 село Анкаван, жилые дома Артаваза, школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично 2-ой, 3-ий микрорайоны города Абовян; частично село Ариндж; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк, Катнахбюр, Элар;

в Гегаркуникской области:

10։30–11:00 населенный пункт Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улица З.Андраника полностью в общине Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։30–12:30 населенные пункты Мадина-Лернакерт полностью; частично населенный пункт Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-14։00 насосная станция села Ацарат;

14:00-16:00 абоненты-жильцы сел Айаванк, Бердкунк, Лчап, Цовазард, газозаправочная станция “Алик”, газозаправочная станция, прилегающая к селу Лчап, станция оператора ‘Виваселл-МТС”, ООО “Акватик”, газозаправочная станция “Палуни Айрапетян” и ЧП “Оник Гаспарян”, прилегающие к селу Цовазард;

в Лорийской области:

10:30-16:30 села Лорут, Шамут, Атан, Агнидзор;

в Сюникской области:

11:00-16:00 частично село Хндзореск.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 школа N65, жилой дом 53 на пр. Багратуняца, проспект Аршакуняца, частные дома на улицах Фрунзе, Т.Саряна, Л.Хачикяна, С.Саргсяна, З.Есаяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично ряды Сари Тага 2-3, абоненты-жильцы жилого дома 26/1 на улице В.Саргсяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице Нор Ареша; жилой дом 8/3 на 1-ой улице Аванесова;

11:00-17:00 жилые дома 8, 13 на улице Аветисяна, жилые дома 28, 29, 30 на улице Хоренаци, ясли-детский сад N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Айанист, квартал “Нор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

11:00-15:00 частично улицы Ханджяна, Ереванян в городе Арташат; частично село Джрашен;

11:00-16:00 частично улицы Ачаряна, Еркатугаиннери в городе Арташат;

13:00-14:00 частично село Гетап;

13:00-16:00 частично село Дарбник;

в Котайкской области:

10։00-12։30 жилые дома 1-11 в 1-ом квартале, 1-14 во 2-ом квартале, 1-11 в 3-ем квартале, 24, 26 в 4-ом квартале, школа N1, ясли-детский сад “Зангак”, Дом Быта и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11:00-12:00 город Бюрегаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Алмакар”, “Бе Глас”, “Андраник Арутюнян”, компания “Айрусгазард”;

11։00-16։00 частично село Балаовит;

11։00-17։00 частично микрорайоны 2, 3, 6, 7, 8, частично квартал “Эллар” в городе Абовян; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; село Ариндж, частично села Котайк, Катнахбюр, Эллар;

в Гегаркуникской области:

14։00-15։00 квартал ‘Арцвакар” полностью в городе Гавар; частично улица Саядян, ООО “Алик”;

15:00-16:00 улица Зоравара Андраника полностью, ОАО “Гавари ЧШШ”, завод “Юх, панир”, автотехобслуживание, ООО ‘Гавар транс”, завод минеральных вод ‘Севан” в городе Гавар;

11:00-12:00 частично квартал “Арцвакар”, абоненты-жильцы так называемой территории “Тарханян Жора”, частично улица Саядян в городе Гавар; станция компании ‘Телеком Армения” в общине Кармир; абоненты-жильцы так называемой территории “Мартин Барсегян” в общине Арцвакар;

в Лорийской области:

10:30-13:30 села Лермонтово, Маргаовит, Фиалетово.