Четверг, 15 Декабря 2022 17:40

АрмИнфо. Министр обороны РА Сурен Папикян принял посла США в РА Линн Трейси в связи с завершением ее дипломатической миссии в нашей стране.

Как сообщает пресс-служба МО РА, министр обороны представил послу обстановку, создавшуюся на линии фронта в результате последней азербайджанской военной агрессии.

Собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональной безопасности.

Сурен Папикян представил Линн Трейси последние события в регионе. В частности, рассказал о закрытии Азербайджаном 12 декабря Бердзорского (Лачинского) коридора, и возникших в результате этих действий серьезных гуманитарных проблем.

Была подчеркнута необходимость соответствующего реагирования международного сообщества на создавшуюся ситуацию.

Сурен Папикян высоко оценил работу Линн Трейси в Армении и пожелал ей новых достижений и успехов в дальнейшей деятельности.

Напомним, что Трейси переезжает в Москву в качестве главы американской дипмиссии.