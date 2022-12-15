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АрмИнфо. Министр обороны РА Сурен Папикян принял посла США в РА Линн Трейси в связи с завершением ее дипломатической миссии в нашей стране.
Как сообщает пресс-служба МО РА, министр обороны представил послу обстановку, создавшуюся на линии фронта в результате последней азербайджанской военной агрессии.
Собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональной безопасности.
Сурен Папикян представил Линн Трейси последние события в регионе. В частности, рассказал о закрытии Азербайджаном 12 декабря Бердзорского (Лачинского) коридора, и возникших в результате этих действий серьезных гуманитарных проблем.
Была подчеркнута необходимость соответствующего реагирования международного сообщества на создавшуюся ситуацию.
Сурен Папикян высоко оценил работу Линн Трейси в Армении и пожелал ей новых достижений и успехов в дальнейшей деятельности.
Напомним, что Трейси переезжает в Москву в качестве главы американской дипмиссии.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Марина Кальюранд выразила серьезную обеспокоенность действиями властей Азербайджана на межгосдороге Горис-Степанакерт
|Министр обороны Армении попрощался с послом США
|МИД Греции призвал Азербайджан разблокировать коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией
|Мария Захарова раскритиковала новоутвержденного посла США в России
|Омбудсмен о блокаде Арцаха: Это ранние признаки нового Геноцида
|Давид Бабаян направил письма ряду международных организаций и иностранных посольств в Армении в связи с блокадой Арцаха
|Депутат Госдумы: Новая азербайджанская провокация в Лачине - часть стратегии выдавливания армян с родной земли
|Арам I: Неизбежная угроза геноцида вновь нависла над теперь изолированным и окруженным армянским населением Арцаха
|USAID запускает пятилетнюю программу поддержки правительства РА в построении независимой системы правосудия
|Запасов муки в Арцахе достаточно, производство хлеба осуществляется в штатном режиме - госминистр
|Министр здравоохранения: Перевезти тяжелых пациентов из Арцаха в Армению санавиацией невозможно
|Армянские организации Греции призывают греческий народ и политиков еще раз поднять свой братский голос в защиту прав братского армянского народа
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|Блокада Лачинского коридора равносильна смертному приговору для жителей Нагорного Карабаха - Генрих Мхитарян
|Посол: выражаю надежду, что переговоры приведут к желаемому результату, и коридор откроется
|Эксперт о псевдо-экологической акции азербайджанцев: Об ответственной эксплуатации рудника говорит страна, которая является первой в истории EITI , чей статус членства в 2017 году был приостановлен
|По инициативе омбудсмена Арцаха перед диппредставительствами в Ереване проходят акции протеста
|Перед зданием представительства ООН в Ереване проходит акция протеста молодежи
|Freedom House: Азербайджан должен прекратить блокирование единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с внешним миром
|Глава МИД Армении: Баку продолжает проводить политику геноцида в отношении армян Нагорного Карабаха
|В Москве рассчитывают на восстановление полноценного транспортного сообщения между Арменией и Арцахом в самое ближайшее время
|Глава МИД Армении: Попытки сделать применение силы нормой в межгосударственных отношениях должны безоговорочно осуждаться и отвергаться
|Карен Донфрид: Закрытие Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению и Арцах, имеет серьезные гуманитарные последствия
|Глава МИД Армении призвал Генсека ООН адресно отреагировать на действия Азербайджана в Бердзорском коридоре
|Пашинян настаивает: нелепы и даже невежественны утверждения о том, что Армения устно обещала Азербайджану <коридор>
|Армянский депутат направила срочные обращения в соответствующие органы ООН, СЕ, ОБСЕ в связи с гуманитарным кризисом в Арцахе
|Советник госминистра Арцаха подвел итоги первого дня сидячей забастовки перед зданием ООН в Ереване
|Гегам Степанян представил график акций протеста перед зарубежными диппредставительствами в Ереване на фоне блокады Нагорного Карабаха
|Не прошло и года: Международные структуры начали реагировать на блокаду Азербайджаном единственной дороги, связывающей Армению с Арцахом
|Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием применить промежуточные меры в отношении Азербайджана
|Враг обстрелял армянские позиции в направлении Норабака и Срашена
|Голубь мира пал от рук азербайджанского "эколога"
|Применение «умных» решений в финансовых компаниях: Америабанк – партнер саммита Silicon Mountains 2022
|Участники акции: Условия, которые официальный Баку создал сегодня для народа Арцаха, являются явными проявлениями геноцида
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Депутат: Прямой диалог между Степанакертом и Баку является путем решения нагорно- карабахской проблемы
|Европарламентарии: Это только начало, настоящая цель азербайджанской диктатуры - этническая чистка Арцаха
|Араик Арутюнян подписал указ о ряде мер, реализуемых в условиях объявленного на территории Республики Арцах военного положения
|Никосия призывает Азербайджан немедленно приступить к полному восстановлению движения в Нагорный Карабах
|В отношении экс-главы Федерации футбола Армении возбуждено очередное уголовное дело
|Парламент Армении принял заявление по ситуации в зоне Лачинского коридора
|Посол: Иран считает опасным любое геополитическое изменение на Южном Кавказе
|Спикер НС РА: Российская Федерация готовит заявление о ситуации в зоне Лачинского коридора
|Заместители главы МИД Армении призвали предотвратить этнические чистки армян в Нагорном Карабахе
|Омбудсмен Армении призывает международных акторов и правительства стран применить все возможные дипмеры для деблокады Арцаха
|Фонд "Татоян": Армянские СМИ не имеют возможности работать на перекрытой Азербайджаном части дороги Арцах-Армения
|Вазген Манукян: Наш заклятый враг в лице Азербайджана угрожает существованию армянской государственности
|Госминистр: Ситуация в Арцахе продолжает оставаться напряженной, но народ готов бороться
|Госминистр Арцаха поручил в срочном порядке разработать механизмы для обеспечения топливом служб первоочередной важности
|В связи с ситуацией в Арцахе оппозиция в парламенте Армении инициирует срочное проведение внеочередного заседания
|Министр здравоохранения Армении обратилась в ВОЗ в связи с здравоохранительным кризисом в Арцахе
|Ситуация в Нагорном Карабахе может постепенно перерасти в новый вооруженный конфликт - Томас де Ваал
|Артак Бегларян объявил о начале бессрочного сидячего пикета перед офисом ООН в Ереване
|Первопрестольный Эчмиадзин о провокации Баку: Реальность неоспорима - безопасная жизнь арцахских армян невозможна в составе Азербайджана
|Европарламентарий: власти Азербайджана осуществляют в отношении армян Нагорного Карабаха политику государственного терроризма
|Вице-спикер НС Армении представил французскому сенатору ситуацию вокруг Арцаха
|Спикер НС РА: На попытки Азербайджана уничтожить арцахских армян мир снова промолчит?
|Читать больше
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