Четверг, 15 Декабря 2022 17:25

АрмИнфо. МИД Греции призвал Азербайджан разблокировать Бердзорский (Лачинский) коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией.

"Греция призывает власти Азербайджана обеспечить свободу и безопасность передвижения транспорта в обоих направлениях по Лачинскому коридору без каких-либо предварительных условий в соответствии с Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Местное население должно быть защищено от трудностей и опасностей", - говорится в заявлении в МИД Греции.

Отметим, что сегодня четыре армянские организации Греции выступили с призывом к греческому народу, политикам и депутатам еще раз поднять свой братский голос в защиту прав братского армянского народа. Под письмом-обращением подписались Армянское народное движение, Центр армяно-греческих исследований, Социал-демократическая партия "Гнчакяна", общественно-культурный центр "Айастан".