Четверг, 15 Декабря 2022 17:16

АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обрушилась с критикой на новоутвержденного посла США в РФ Линн Трейси.

Так, 15 декабря в ходе еженедельного брифинга, на просьбу дать оценку высказывания Линн Трейс на слушаниях в Комитете по внешним связям в ходе утверждения ее кандидатуры послом в Москве, Захарова констатировала, что выступление дипломата было достаточно обширным и охватывало ряд сфер.

"Представляя доклад сенаторам о ее видении выстраивания взаимодействия с Россией, Лиин Трейси не скрывала, что видит продолжение этих отношений как поддержку ужесточения Белым Домом санкций против нашей страны, а также указала на важность введения потолка цен на энергоресурсы для снижения доходов Москвы. Отдельно отметила необходимость плотных контактов с оппозицией, работу по линии гражданского общества, попутно проводила мысль о востребованности снижения зловредного влияния, распространяемого Россией", - констатировала Захарова, в этом ключе задав риторический вопрос, действительно ли Трейси хочет приехать в Россию.

При этом она с иронией продолжила: " Может ее какой-то ястребиный центр берет на работу или она в НАТО устраивается на вакансию? Этот человек точно в Москву едет работать?".

Затем, Захарова напомнила, что американский дипломат в этом контексте привела в пример Закавказье, где с 2019 по 2022 гг. была послом США в Армении. "И по ее мнению, цитата прямая: "В случае ухода России из региона у США появятся возможности сыграть более сильную роль и положить конец кровопролитию"", - обратила внимание официальный представитель МИД России.

В заключение российский дипломат выразила убеждение, что Линн Трейси в своем выступлении руководствовалась заранее заготовленным меню, где учитывался русофобские предпочтения сидящих в Капитолии. "Кандидату в главы дипмиссии, которая как видим охотно приняла далекий от дипломатического протокола тон сенатских слушаний, было бы не лишним задуматься о том, насколько сейчас уместны подобные оценки той страны, где ей предстоит работать", - резюмировала Захарова.

Напомним, что данные заявления Трейси сделала на слушаниях в комитете 1 декабря в ходе утверждения своей кандидатуры послом США в Москве.