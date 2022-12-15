Четверг, 15 Декабря 2022 17:12

АрмИнфо. Полный спектр прав и свобод граждан Арцаха под угрозой. Об этом в ходе брифинга заявила журналистам Омбудсмен Армении Кристине Григорян.

Она сообщила, что вскоре будет опубликован совместный с Защитником прав человека Арцаха доклад, в котором правозащитники представят ситуацию в связи с блокадой Арцаха, анализ продолжительных нарушений Азербайджана в контексте международных правовых обязательств. <Все собранные факты и заключения мы направим международным организациям, имеющим мандат правозащитников, а также акторам отдельных правительств, государств, чтобы привлечь внимание последних к имеющейся ситуации>, - сказала Григорян.

При этом она заметила, что блокада Арцаха не случайна, а является спланированным очередным шагом азербайджанской стороны, нацеленным на истребление арцахского народа. <Это, по сути, ранний признак Геноцида>, - сказала Омбудсмен.

Григорян отметила, что несколько стран уже выразили свою позицию, поставив акцент на гуманитарном кризисе в Арцахе. <Думаю, это очень важно. А по другим направлениям мы должны продолжить работу - каждый день, час, минуту>, - сказала Омбудсмен, отметив необходимость объединения усилий для того, чтобы обеспечить объективной информацией международные организации и партнеров. Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском якобы из экологических соображений перекрыла трассу Степанакерт-Горис. Армянские телеграмм­каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан перекрыл и вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева. С призывами восстановить движение, 13 декабря поздно вечером, спустя более суток, распространили Госдеп США, Франция и ЕС. Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией.

На протяжении прошлой недели вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации, как в отношении российских миротворцев, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на эти рудники.

Как считают эксперты, эта спланированная Баку акция, несущая элементы этнической чистки в Арцахе, спонсируется английской горнорудной компанией Anglo Asian Mining и поддерживается посольством Великобритании в Баку.