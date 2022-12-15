Четверг, 15 Декабря 2022 16:42

АрмИнфо. Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян 14 декабря направил письма главам ряда международных организаций.

Так, согласно МИД НКР, Бабаян направил письма Генеральному Секретарю ООН Антониу Гутерришу, Действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Польши Збигневу Рау, главе делегации ЕС в Республике Армения, послу Андреа Викторин, руководителю офиса СЕ Мартине Шмидт, исполняющей обязанности постоянного координатора ООН в РА Кристин Вайганд, послам Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Исламской Республики Иран, Федеративной Республики Германия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Китайской Народной Республики, Греческой Республики, Австралийского Союза, Арабской Республики Египет, Эфиопской Федеративной Демократической Республики в Республике Армения и ряду других международных организаций.

В письмах была представлена ситуация, сложившаяся в Арцахе в результате блокирования Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Арцах с внешним миром, и перекрытия подачи природного газа в Арцах из Армении. Политика и действия Азербайджана квалифицированы в обращениях как грубое нарушение международного права, международного гуманитарного права и трехстороннего заявления, подписанного Арменией, Азербайджаном и Россией 9 ноября 2020 года.

Содержится призыв принять все необходимые меры для осуждения агрессии Азербайджана, пресечения его разнузданных действий и разблокирования Арцаха.

Была также подчеркнута необходимость дать адекватную оценку поведению Азербайджана.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис сменили пластинку, теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.