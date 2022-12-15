Четверг, 15 Декабря 2022 16:32

АрмИнфо. Опасно обострилась обстановка в Нагорном Карабахе. Азербайджан уже несколько суток незаконно и вызывающе блокирует Бердзорский (Лачинский) коридор - единственную дорогу жизни, соединяющую армянское население Нагорного Карабаха с Республикой Армения. Об этмо заявил Депутат Государственной Думы, координатор Международного "Лазаревского клуба" Константин Затулин.

Российский депутат констатировал, что под фальшивым предлогом заботы об экологии на контролируемой противником территории азербайджанская сторона грубо нарушает договоренности, закрепленные в Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, под которым стоят подписи глав России, Армении и Азербайджана.

"Баку торопится реализоваться свои цели. Новая азербайджанская провокация,- часть стратегии выдавливания армян с родной земли способная вызвать в Нагорном Карабахе гуманитарную катастрофу. Поставлены под вопрос поставки продовольствия и медикаментов, а также нормальное функционирование коммунальных служб. К блокаде Лачинского коридора добавилось прекращение подачи газа в Нагорный Карабах, что уже никак не отнесёшь и не спишешь на инициативу так называемых экологов. Прекратили работу школы, под угрозой отключения зимой от отопления все другие социальные объекты", - отметил он.

По убеждению Затулина, действия Баку являются также попыткой скомпрометировать и подорвать миссию российских миротворцев в регионе.

"В Баку видимо полагают, что конфронтация России с Западом на Украине - благоприятный момент для ослабления её роли в влияния в Закавказье. Не слишком ли рано в Азербайджане сочли, что могут брать Бога за бороду?

От своего лица и по поручению Совета Международного "Лазаревского клуба" требую прекращения блокады Нагорного Карабаха. Надеюсь, что у руководителей, дипломатов и военных Российской Федерации найдутся убедительные аргументы для возвращения ситуации в нормальное русло. Ответственность за дальнейшее и могущие быть последствия проволочки лежит полностью на азербайджанской стороне", - резюмировал российский депутат. Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис сменили пластинку, теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.