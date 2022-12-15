Четверг, 15 Декабря 2022 16:21

АрмИнфо. Католикос Дома Киликийского Арам I выступил с заявлением, в связи с блокадой Азербайджаном Лачинского коридора.

В заявлении, отмечается, что Армянская церковь Святого Престола Киликии самым решительным образом осуждает блокаду Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, - Лачинского коридора.

"Лачинский коридор является гарантированным транспортным путем для армян Арцаха, которое закреплено в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, где указывается предоставление беспрепятственного доступа в/из Армении. В нарушение своих международных обязательств Азербайджан перекрыл дорогу и отделил Арцах от Матери- Армении. Материализуется серьезный гуманитарный кризис исторических масштабов. 120 тысяч жителей Арцаха третий день остаются в полной блокаде", - констатировал Арам I, добавив, что еще 1100 арцахских армян остаются на заблокированной дороге, не имея возможности вернуться в свои дома и семьи, среди них старики и 270 детей.

Католикос также выразил озабоченность и тем фактом, что Азербайджан прекратил подачу газа из Армении в Арцах, оставив это изолированное население замерзать.

"Больницы, школы и социальные службы не могут нормально работать; перспективы становятся зловеще мрачными. Разворачивается страшная гуманитарная катастрофа, специально спланированная для уничтожения армянского населения Арцаха.

Мы являемся свидетелями осознанных и конкретных шагов в направлении этнической чистки и геноцида армянского населения Арцаха. Это политика, которую Азербайджан неуклонно проводит с самого начала конфликта, о чем свидетельствуют азербайджанские погромы и массовые убийства армян в Баку, Сумгаите, Кировабаде и других городах.

Поразительно, но это напоминает печально известную операцию "Кольцо" весной 1991 года, когда Азербайджан попытался окружить, а затем задушить армянское население Арцаха, чтобы истребить его. Неизбежная угроза геноцида вновь нависла над теперь изолированным и окруженным армянским населением. Необходимость немедленных гуманитарных действий имеет решающее значение. Это предписано как юридически, так и морально", - отметил католикос Дома Киликийского.

В этой связи он призвал мировые правительства, специализированные организации, духовных лидеров, политических деятелей, правозащитников и армянскую диаспору немедленно обратить внимание на быстро ухудшающуюся ситуацию в Арцахе и не оставаться равнодушными к судьбе армянского народа, вновь оказавшегося на грани геноцида.

"Я призываю вас действовать решительно, призвать свои правительства осудить действия Азербайджана, потребовать введения санкций против Азербайджана и предпринять все законные действия с убежденностью и решимостью, чтобы спасти народ Арцаха от неминуемого уничтожения", - резюмировал он.