Четверг, 15 Декабря 2022 15:35

АрмИнфо. Перевезти тяжелых пациентов из Арцаха в Армению санитарной авиацией невозможно. Об этом в ходе брифинга заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян. На вопрос журналистов, почему это невозможно осуществить в условиях блокады единственной сухопутной дороги жизни для Арцаха, министр ограничилась устойчивым сочетанием <потому что>.

<Гуманитарный кризис есть, и это очевидно. Уже несколько дней Арцах лишен дороги жизни, и мы считаем, что народ стоит перед большим кризисом. Но все делают всё возможное, чтобы минутой ранее решить эту проблему>, - сказала она.

В частности, в этой связи министр заметила, что используются все возможные звенья для оказания давления на Азербайджан. Она сообщила, что Министерство обратилось в Красный крест, ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), другие международные организации. Аванесян заметила, что ожидает от последних не письменных ответов на заявленную проблему, а давления и действенных шагов. К примеру, она отметила, что региональный офис ВОЗ в Азербайджане мог бы использовать все свои рычаги, чтобы тяжелых пациентов переместить из

Арцаха в Ереван. Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском якобы из экологических соображений перекрыла трассу Степанакерт-Горис. Армянские телеграмм-каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи засветились на фото демонстрацией символики турецких ультранационалистов "Серые волки".

Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан перекрыл и вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха.

Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева. С призывами восстановить движение, 13 декабря поздно вечером, спустя более суток, распространили Госдеп США, Франция и ЕС.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой недели азербайджанская сторона периодически предпринимала разного рода провокации, как в отношении российских миротворцев, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако им не дали этого сделать. По мнению независимых аналитиков, создание гуманитарного кризиса в Арцахе и действия <активистов> спонсируются английской горнорудной компанией Anglo Asian Mining и поддерживается посольством Великобритании в Баку