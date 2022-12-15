Четверг, 15 Декабря 2022 15:34

АрмИнфо. Армянские организации Греции призывают греческий народ, политиков и депутатов еще раз поднять свой братский голос в защиту прав братского армянского народа.

Так, под письмом-обращением подписались 4 организации, действующие на территории Греции: Армянское народное движение, Центр армяно-греческих исследований, Социал- демократическая партия "Гнчакяна", общественно-культурный центр "Айастан".

В обращении констатируется, что утром 12 декабря, Азербайджан перекрыл межгосударственную магистраль Степанакерт-Горис - единственную дорогу, соединяющую Арцах (Нагорный Карабах) с Республикой Армения, тем самым обрекая на блокаду 120 тысяч арцахских армян. Вместе с тем, Азербайджан прервал подачу газа в Арцах, в результате чего в числе других учреждений из-за отсутствия отопления были закрыты школы.

"В суровых зимних условиях на дорогах заблокированы сотни автомобилей, в том числе машины скорой помощи. Эти бесчеловечные шаги, предпринятые Азербайджаном, являются лишь частью полного пакета политического давления и военных угроз, которые Азербайджан использует против Армении и Арцаха, чтобы навязать свою волю по решению нагорно-карабахского конфликта.

Защита прав человека арцахских армян всегда и везде, особенно сегодня в Арцахе, является обязанностью международного сообщества. Этническая чистка армянского населения Арцаха, которую планомерно пытаются осуществить Азербайджан и Турция, завтра станет еще одним гуманитарным провалом человечества", - говорится в письме.