Четверг, 15 Декабря 2022 15:16

АрмИнфо.Блокада Нагорного Карабаха равносильна приговору его народа к медленной смерти. Об этом написал на своей странице в Twitter полузащитник итальянского <Интера>, посол доброй воли ЮНИСЕФ Генрих Мхитарян, привлекая внимание международной общественности к ситуации в Арцахе.

<В понедельник Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией и с внешним миром, по которой населению Нагорного Карабаха доставляются все товары - от продовольствия до медикаментов.

120 000 жителей республики, в том числе 30 000 детей, оказались в полной блокаде. Более того, Азербайджан также прекратил подачу газа, что может привести к разрушительным последствиям. Учитывая, что сейчас зима, температура ночью часто опускается ниже нуля, для местного населения возникла угроза замерзнуть насмерть. Это становится настоящей гуманитарной катастрофой. Физическая блокада Нагорного Карабаха равносильна тому, чтобы обречь его население на медленную смерть>, - подчеркнул футболист.