Четверг, 15 Декабря 2022 15:16

АрмИнфо.Посыл международного сообщества о ситуации в зоне Лачинского коридора однозначен, он носит целевой и адресный характер. Об этом 15 декабря журналистам заявил посол по особым поручениям Эдмон Марукян.

По его словам, призывы и обвинения международного сообщества адресованы исключительно Азербайджану. Марукян отметил, что и власти

Армении с первых же минут событий в Арцахе ведут активную работу со всеми своими международными партнерами, представляя проблему. Выдвигаются и требования о необходимости оказания давления на Азербайджан, который нарушает договоренности от 9 ноября 2020 года, в том числе, и по вопросу обеспечения безопасной работы Лачинского коридора.

Марукян заметил, что власти Азербайджана на официальном уровне не выставляли требований о проведении мониторинга на месторождении

Кашен, утверждая, что это дело рук экологов. <Если вы помните, аналогичный вопрос ранее поднимался и в отношении Сарсангского водохранилища, потом они пришли, оценили, и на этом проблема была закрыта>, - сказал Марукян. Он добавил, что позиция Армении заключается в том, чтобы сформировать международные механизмы для прямых контактов между Баку и Степанакертом. <Британская компания, которая получила лицензию на эксплуатацию рудника <Кашен> обратилась в суд. Но если вы решили на правовом уровне урегулировать проблему, то насколько адекватны шаги по закрытию дороги и отключению газоснабжения?>, - задал вопрос Марукян.

Он также выразил надежду на то, что Российская Федерация даст политическую оценку происходящему в Арцахе. Поступают сообщения о переговорах российских миротворцев с лицами, блокировавшими дорогу. <Выражаю надежду, что переговоры приведут к желаемому результату, и коридор откроется. Альтернативой этому может стать этническая чистка и геноцид, чего мы не должны допустить>, - отметил посол по особым поручениям.