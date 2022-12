Четверг, 15 Декабря 2022 15:14

АрмИнфо.Невзирая на то, что в азербайджанской прессе говорится, что причиной акции, в рамках которой перекрыта единственная дорога, связывающая Арцах с Арменией, являются <экологические риски и эксплуатируемые в Арцахе рудники, на самом деле, режим Алиева преследует цель - легализировать власть Азербайджана в Арцахе.

Подобное мнение выразила экс- замминистра территориального управления и инфраструктур Армении, эксперт в области горнодобывающей промышленности Лилия Шушанян.

Для достижения этой цели, по мнению эксперта, достаточно прецедента оценки деятельности какой-либо арцахской компании в соответствии с законодательством Азербайджана (за чем, естественно, последует предъявление требований). Достижение этой задачи упрощается, поскольку этот вид экономической деятельности обеспечивает основную часть государственного бюджета Республики Арцах и гарантирует автономную жизнедеятельность арцахских армян. <Нет экономических ресурсов - нет возможности выжить, нет в достаточном количестве армян

- нет вопроса культурной автономии, нет армян - нет вопроса самоопределения>, - подчеркнула она.

Эксперт отметила, что вымышленный характер экологической проблемы в первую очередь подтверждается не только тем, что арцахский рудник никогда не вызывал экологических проблем, но и готовностью властей Арцаха даже сегодня пригласить международных экспертов для оценки экологических рисков. Фиктивный характер действий отчетливо просматривается и в противоречивых заявлениях Азербайджана. С одной стороны, говорится о незаконном использовании полезных ископаемых (на доступной языке проблема в том, кто их использует - Арцах или алиево-британская компания). С другой стороны <экологи> говорят, что перекрыли дорогу из-за экологических рисков.

При этом, Шушанян обозначила, что об ответственной эксплуатации рудника говорит страна, которая является первой в истории Инициативы прозрачности добывающих отраслей (EITI), чей статус членства в 2017 году был приостановлен. Шушанян отметила также, что эти проблемы и в дальнейшем не были решены, о чем свидетельствует оценки и других органов. В этой связи она напомнила, что в рейтинге <Индекс устойчивого развития гражданского общества> USAID Азербайджан, как по части правовой среды, так и устойчивого развития получил в 2021 году неутешительно низкие баллы.

Армения же является одной из 9 стран Инициативы прозрачности, которая удостоилась высокой оценки не только за полноценную реализацию международных стандартов, но и перевыполнение требований.

Она также подчеркнула, что в рейтинге Environmental Performance Index Азербайджан занимает 104 позицию, а Армения - 56-ю. В этой связи Шушанян подчеркнула, что законодательство и применимая в горнодобывающей отрасли практика Арцаха практически идентична с Арменией.

<Примечательно, что блокада произошла спустя несколько месяцев после того, как в июле 2022 года алиевский режим с компанией Anglo Asian Mining, котируемой на Лондонской фондовой бирже, в рамках внесения изменений в соглашении о разделении производства, передал арцахский Кашенский рудник этой английской компании>, - сказала экс-замминистра. В этом контексте она напомнила, что подобный политический шаг Азербайджан осуществил и в 90-х годах, передав по документам этой же компании другие месторождения Арцаха.

Эксперт заметила, что цель подобных шагов алиевского диктаторского режима более чем ясна, однако вызывает недоумение то, что Великобритания позволяет компании, зарегистрированной в Англии, быть одной из сторон авантюрной сделки, касающейся территории, чувствительной к нарушению прав человека и все еще находящейся в состоянии войны. Она добавила также, что данную компанию интенсивно поддерживает британское посольство в Баку.

Шушанян обратила внимание на то, что все это имеет место быть в условиях отсутствия какого-либо мирного договора между Арменией и Азербайджаном, четкого статуса Арцаха, и продолжительных военных действий Азербайджана в отношении Армении и Арцаха.

Она напомнила, что Freedom of Information раскрыла переписку Посла Джеймса Шарпа с представителями компании во время и после Арцахской войны в 2020 году, где письма часто подписывались Anglo Asian and the land of opportunity (земля возможностей).

Шушанян также подчеркнула, что в следствие азербайджанской агрессии 27 сентября 2020 года под контроль Азербайджана перешли более 40 рудников Арцаха.

Потеря всех этих рудников, по ее мнению, должна быть представлена армянской стороной как нанесенный материальный ущерб. <Эта логика уже изложена в иске, поданном в ЕСПЧ от имени Республики Армения. Однако необходимо, чтобы правительство Республики Армения активно продолжило последовательные шаги в этом направлении>, - заключила эксперт.