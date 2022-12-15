Четверг, 15 Декабря 2022 15:13

АрмИнфо.По инициативе омбудсмена Арцаха Гегама Степаняна и советника госминистра Арцаха Артака Бегларяна перед дипломатическими представительствами в Ереване пройдут акции протеста в связи с закрытием Азербайджаном Лачинского коридора. Они будут проходить перед посольствами США, Китая, Российской Федерации и Франции. Первой остановкой участников акции стало посольство США, где прошел митинг.

По словам Защитника прав человека Арцаха Гегама Степаняна, Азербайджан уже четвертый день держит в блокаде 120 тысячное

население Арцаха, не позволяя доставить в республику продукты и предметы жизненной необходимости. Кроме того, продолжил арцахский Омбудсмен, 2 дня назад прекращено газоснабжение Арцаха. <Эти действия иначе, как государственное преступление назвать нельзя. Два года мы поднимали проблемы Арцаха, обращались с требованиями к международному сообществу, в которых указывали на политику Баку, направленную на этнические чистки. Сегодня мы заявляем, что Азербайджан осуществляет геноцидальную политику. На этом фоне не может не вызывать недоумение и обеспокоенность вера международного сообщества на так называемые обещания Баку, в том числе, обещания об обеспечении прав и безопасности армянского населения Арцаха. Это ложь с ног до головы, и то, что сегодня делает Азербайджан, является наглядным проявлением этой лжи>, - отметил Степанян, добавив, что об этой лжи необходимо донести до США, страны, выдвигающей на передний план повестку защиты прав человека. Степанян подчеркнул, что по причине блокады он не может вернуться в Арцах и продолжать осуществлять свой мандат Защитника прав человека.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис. Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан перекрыл и вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева. С призывами восстановить движение, 13 декабря поздно вечером, спустя более суток, распространили Госдеп США, Франция и ЕС. Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации, как в отношении российских миротворцев, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на эти рудники.