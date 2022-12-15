Четверг, 15 Декабря 2022 13:54

АрмИнфо. Перед зданием армянского представительства ООН в Ереване 15 декабря проходит акция протеста молодежи, требующей от международной структуры предпринять шаги по разблокировки единственной дороги, связывающей Арцах с Арменией.

По словам одного из участников акции, 120 тысяч жителей Арцаха оказались в блокаде на фоне безучастности со стороны международного сообщества. <Мы призываем молодежь Армении присоединиться к нам. Мы хотим донести до международного сообщества наше требование об отказе от использования двойных стандартов>, - отметил один из них.

Другой участник акции напомнил, что армянство Арцаха уже третий день находится в тотальной блокаде. <Мы ожидаем содействия со стороны нашего старшего поколения, поскольку молодежь испытывает в них нужду. Власти Азербайджана под любым предлогом терроризируют армян Арцаха, и есть более чем очевидная необходимость поднять голос в его защиту>, - подчеркнул он.

Присоединившийся к участникам акции советник госминистра Арцаха Артак Бегларян высоко оценил действия молодежи, у которой есть национальное самосознание. <Очень важно не оставаться безучастными ко всему тому, что происходит в Арцахе. Надо продолжать акции, разворачивая их масштабы, потому что Родина одна на всех, ее проблемы касаются всех, и если эти проблемы сегодня не решатся, или будут проигнорированы, все ощутят на себе последствия, вплоть до потери Родины. Свое участие в акциях должны проявить все, независимо от возраста, места жительства и политической ориентации>, - отметил советник.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис. Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан перекрыл и вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева. С призывами восстановить движение, 13 декабря поздно вечером, спустя более суток, распространили Госдеп США, Франция и ЕС. Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации, как в отношении российских миротворцев, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на эти рудники.