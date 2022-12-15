Четверг, 15 Декабря 2022 13:53

АрмИнфо.Призываем международное сообщество подтвердить свою поддержку переговоров без принуждения. Азербайджан должен прекратить блокирование Бердзорского (Лачинского) коридора - единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с внешним миром. Об этом говорится в заявлении правозащитной организации Freedom House.

"Мы также обеспокоены сообщениями о том, что Азербайджан в очередной раз перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах. Призываем правительство Азербайджана восстановить беспрепятственную подачу газа населению региона", - отмечается в заявлении.

В правозащитной организации также настоятельно призываем страны Минской группы ОБСЕ и стороны Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года предпринять необходимые шаги для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха, включая их свободу передвижения.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.