Четверг, 15 Декабря 2022 13:52

АрмИнфо. Армения стала непосредственным свидетелем последствий упадка многосторонности. Международное сообщество не смогло предотвратить применение Азербайджаном силы против народа Нагорного Карабаха, что привело к тысячам жертв, пострадавших и новой волне перемещений. Об этом 14 декабря в США в ходе своего выступления на слушаниях в Совбезе ООН заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Вопрос о правах и безопасности народа Нагорного Карабаха все еще нуждается в решении. Народ Нагорного Карабаха должен иметь возможность достойно и мирно жить на своей родине.

Упадок многосторонности продемонстрировал и неспособность сопредседателей Минской группы ОБСЕ, уполномоченных Советом Безопасности ООН, выполнять свои обязанности", - сказал Мирзоян, обратив внимание, что одна из конфликтующих сторон, по сути, блокирует работу этого формата.

По го словам, более того, он в одностороннем порядке заявляет, что нагорно- карабахский конфликт был урегулирован путем применения силы, тем самым препятствуя возможному урегулированию конфликта с помощью международных посреднических усилий.

Мирзоян констатировал, что при ограниченном интересе международного сообщества вызовы безопасности в регионе Южного Кавказа только усугубились.

"Суверенные территории Армении постоянно подвергаются нападениям. Последний крупный инцидент произошел в сентябре этого года, и мы запросили экстренное заседание Совета Безопасности, чтобы полностью оценить ситуацию и держать этот вопрос в поле зрения.

С сожалением должен констатировать, что ситуация с безопасностью не претерпела каких-либо существенных улучшений. Несмотря на призывы международного сообщества, Азербайджан продолжает оккупировать суверенные территории Армении. Мы постоянно сталкиваемся с усилением военной риторики со стороны Азербайджана, которая открыто угрожает нашему суверенитету и территориальной целостности", - обратил внимание собравшихся глава МИД Армении.

Вместе с тем, глава армянского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что и спустя два года после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе вопрос репатриации армянских военнопленных остается нерешенным. По его словам, азербайджанская сторона продолжает свои искажения, чтобы искусственно уравновесить гуманитарные вопросы и сделать возвращение армянских военнопленных предметом для политических торгов, что абсолютно неприемлемо и не должно терпеться со стороны международного сообщества.

"Кроме того, международные гуманитарные организации, включая действующие в рамках ООН, по-прежнему не в состоянии оказать столь необходимую помощь населению Нагорного Карабаха, фактически игнорируя их. И это вопреки глобальному обещанию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

По иронии судьбы, кажется, что не только международные гуманитарные организации, но даже проживающие там люди не имеют возможности для въезда в Нагорный Карабах", заявил глава МИД Армении.

В этом ключе он обратил внимание собравшихся на то, что вот уже третий день (сегодня уже четвертый - ред.) Азербайджан, грубо нарушая свои международные обязательства, блокирует Бердзорский (Лачинский) коридор, являющийся единственным путем жизни. Он подчеркнул, что тем самым Азербайджан отрезает Нагорный Карабах от Армении и внешнего мира.

"Пока мы ведем это обсуждение, народ Нагорного Карабаха лишен права на свободное передвижение, матери разлучены со своими детьми, неизлечимо больные люди не могут получить медикаменты и помощь. Более того, в условиях холодной зимы Азербайджан нарушил подачу газа в Нагорный Карабах. Нагорному Карабаху угрожает непосредственная угроза продовольственного, энергетического и общего гуманитарного кризиса, и если не разрешить ситуацию, она приведет к катастрофе", - сказал глава МИД Армении.

Мирзоян добавил, что в таких условиях руководство Азербайджана заявляет, что готово обеспечить права и гарантии безопасности армян, и что не требуется никакого международного механизма или присутствия. "То, что мы имеем сейчас, показывает, как они представляют себе эти гарантии. Наряду с отказом Азербайджана от диалога со Степанакертом по вопросам прав и безопасности, эта позиция свидетельствует о том, что Баку продолжает проводить политику геноцида в отношении армян Нагорного Карабаха.

В начале своего выступления я подчеркнул важность выполнения обязательств. Азербайджан отказывается выполнять собственные обязательства, которые также были достигнуты в многосторонних форматах, как в процессе нормализации армяно- азербайджанских отношений, так и в вопросе Нагорного Карабаха. Действия, воинственная риторика и максималистский подход азербайджанского руководства серьезно угрожают возможности достижения мира и стабильности на Южном Кавказе", - сказал глава МИД Армении.

В заключение Мирзоян подчеркнул, что Армения, опираясь на собственный опыт, может утверждать, что без эффективной многосторонности в мире не будет мира и безопасности.

"Поэтому мы все должны стремиться к разработке более совершенных и эффективных способов предотвращения конфликтов, геноцида и других массовых злодеяний и сосредоточиться на мирном, устойчивом развитии",

- резюмировал глава МИД Армении.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.