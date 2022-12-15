Четверг, 15 Декабря 2022 13:50

АрмИнфо.Россия обеспокоена блокировкой Бердзорского (Лачинского) коридора. Об этом 15 декабря в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь ситуации в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

По ее словам, блокировка вызвана "разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений".

Захарова подчеркнула, что Минобороны России и российский миротворческий контингент все эти дни активно работает над деэскалацией обстановки. "Мы рассчитываем на восстановление полноценного транспортного сообщения в самое ближайшее время", - сказала представитель МИД России.

Вместе с тем она подчеркнула, что коридор обеспечивает связь между Арменией и Нагорным Карабахом, и находится под контролем российского миротворческого контингента. "И при подписании заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, стороны взяли на себя обязательства, которые должны неукоснительно соблюдаться. Неприемлемо создавать препятствия для жизнедеятельности гражданского населения", - сказала российский дипломат.

При этом она отдельно коснулась и назвала голословными обвинения и провокационные действия в отношении российских миротворцев. "Откуда бы они не исходили, мы считаем их недопустимыми и контрпродуктивными. Российский миротворческий контингент эффективно выполняет свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе",- резюмировала Захарова.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.