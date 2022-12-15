Четверг, 15 Декабря 2022 12:43

АрмИнфо. Общеизвестные международные отношения суда по всему находятся на переходном этапе. Об этом 14 декабря в США в ходе своего выступления на слушаниях в Совбезе ООН заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, поблагодарив коллегу из Индии за приглашение принять участие в мероприятии.

При этом армянский министр констатировал, что кризис глобальной безопасности, в котором сегодня находятся все, сильно повлиял на функционирование многосторонней системы. При этом он призвал сосредоточиться на том, как реформировать многосторонность на основе извлеченных уроков.

Вместе с тем, армянский дипломат указал на важность придерживаться универсальных красных линий, чтобы найти общий язык, и в этом вопросе недопустимость двусторонних подходов. "И эти красные линии в первую очередь отражены во Всеобщей декларации прав человека и Уставе ООН. Мы надеемся, что эти важные открытые прения послужат основой для размышлений в нашей совместной борьбе за сохранение и совершенствование многосторонней системы для будущих поколений", - сказал Мирзоян.

В тоже время он подчеркнул, что Армения по-прежнему твердо привержена принципам многосторонности, основанным на целях и принципах Устава ООН, включая неприменение силы или угрозы силой и мирное урегулирование споров.

"В мире, где, к сожалению, продолжаются конфликты, запрещение применения силы и строгое соблюдение принципов мирного разрешения конфликтов необходимы для поддержания международного мира и безопасности.

Организация Объединенных Наций должна противостоять порочной практике навязывания односторонних решений и приоритета насилия над мирным урегулированием. Попытки сделать применение силы в межгосударственных отношениях нормой, развязывать войны и совершать зверства - несовместимы с базовыми ценностями и целями ООН и должны во все времена безоговорочно осуждаться и отвергаться", - подчеркнул глава МИД Армении.

Министр также отметил, что Армения поддерживает усилия по реформированию институтов многосторонности и повышению инклюзивности и эффективности Совета Безопасности, включая усилия Индии по реагированию на существующие и возникающие вызовы и угрозы международному миру и безопасности. -