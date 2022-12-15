Четверг, 15 Декабря 2022 12:38

АрмИнфо. Закрытие Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора - единственной дороги, соединяющей Армению и Арцах, - имеет серьезные гуманитарные последствия. Движение по транспортному маршруту должно быть восстановлено, поскольку этот шаг тормозит мирный процесс.

Как сообщает Армянская ассамблея Америки (Ассамблея), об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила 14 декабря на слушаниях в подкомитете Палаты представителей по иностранным делам на тему "Политика США в отношении Кавказа".

Она также сказала, что призвала правительство Азербайджана восстановить свободное передвижение по коридору.

В своем вступительном слове председатель подкомитета Билл Китинг заявил, что Кавказ - это регион с "яркой историей" на "жизненно важном перекрестке мира", и который сталкивается со многими проблемами, в том числе с отступлением от демократии в некоторых странах и продолжающимся насилием, происходящим за пределами международно признанных границ.

Китинг отметил важность участия в переговорном процессе вместе с ЕС и Минской группой ОБСЕ, а также двусторонние переговоры между Арменией и Азербайджаном.

"Несмотря на то, что устойчивое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном жизненно важно для региона, не менее важными для региона являются продолжение демократических реформ, соблюдение верховенства права и инициативы по борьбе с коррупцией", - сказал Китинг, призвав Азербайджан защищать группы меньшинств и провести необходимые реформы для установления демократических процессов в стране.

Он также коснулся ключевого союзника Азербайджана, Турции, и указал на ее возрастающую роль в регионе, особенно после прекращения огня осенью 2020 г.

В своем выступлении Донфрид сказала, что после обострения боевых действий в сентябре Армения и Азербайджан "возобновили внимание к переговорам, ключевую роль в которых играет США".

"Мы продолжаем оказывать давление на Азербайджан и Армению, чтобы сохранить импульс для переговоров, и мы продолжаем выступать за то, чтобы права и безопасность населения Нагорного Карабаха были ключевой частью этих обсуждений", - сказала помощник госсекретаря. При этом она сообщила, что с сентября 2020 года США предоставили гуманитарную помощь на сумму более 21 миллиона долларов для удовлетворения важнейших региональных потребностей.

Она также заявила, что отношения между Арменией и Турцией могут "повысить региональную стабильность и привести к большему экономическому развитию".

Что касается вопиющих нарушений прав человека в Азербайджане,

Донфрид сказала, что Государственный департамент "продолжает выступать с правительством Азербайджана за защиту прав человека и привлечение лиц к ответственности за нарушения прав человека".

Член палаты представителей Джим Коста привлек внимание Донфрид на вопиющие нарушения прав человека в Азербайджане, в том числе

незаконное заключение в тюрьму армянских военнопленных, и поинтересовался, обсуждает ли она эти нарушения с переговорщиками в Вашингтоне.

Помощник госсекретаря заверила, что права человека являются важной частью разговора, и они поднимались перед министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.

Она также сообщила, что Государственный департамент начал вводить визовые ограничения в отношении азербайджанского чиновника в связи с его причастностью к грубым нарушениям прав человека, включая пытки в отношении мирного азербайджанца.