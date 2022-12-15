Четверг, 15 Декабря 2022 12:36

АрмИнфо. Из-за невыполнения Азербайджаном взятых на себя международных обязательств в Нагорном Карабахе возник гуманитарный кризис. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 декабря на очередном заседании правительства выразив недоумение молчанием <ряда дружественных стран по этому поводу>.

Ситуация в Нагорном Карабахе в последние дни крайне обострилась, отметил он. Азербайджан сперва перекрыл Лачинский коридор, а потом - и подачу газа. В результате этих провокационных действий жители Нагорного Карабаха лишены права на свободное перемещение, столкнулись с трудностями отопления квартир в зимних условиях, тысячи людей, в том числе, дети застряли на дорогах. Около 22 тысяч детей лишены права на образование из-за отключения газа в школах.

Граждане, имеющие проблемы со здоровьем и находящиеся в тяжелом состоянии, лишены медикаментов и обслуживания. Нарушены поставки продовольствия и других товаров первой необходимости. 120 000 жителей Нагорного Карабаха, находятся в блокаде и, фактически, - в положении заложников с момента перекрытия Лачинского коридора.

<Создавшуюся в Нагорном Карабахе ситуацию иначе как гуманитарный кризис невозможно охарактеризовать. Причем этот кризис возник из-за невыполнения Азербайджаном взятых на себя международных обязательств>, - заявил глава кабмина.

Премьер подчеркнул, что перекрытие Лачинского коридора прямое и грубейшее нарушение Азербайджаном обязательств, взятых им в рамках трехстороннего заявление от 9 ноября 2020 года по той простой причине, что пункт 6 данного заявления гласит о том, что Лачинский коридор, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, находится под контролем российского миротворческого контингента, а Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

При этом, напомнил премьер, он многократно заявлял о том, что нарушения трехстороннего заявления со стороны Баку носят хронический характер. Тем же заявлением, как указал Пашинян, объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно- карабахского конфликта. Однако, вопреки данному заявлению, еще с 13 декабря 2020 года Азербайджан предпринял незаконные военные действия, в результате которых были оккупированы села Хин Тагер и Хцаберд. 24 марта 2022 года ВС Азербайджана вторглись в зону ответственности РМК в Нагорном Карабахе и по сей день удерживают высоту Караглух в районе села Парух. Нарушения режима прекращения огня носят периодический характер, отметил он.

Нарушением вышеупомянутого заявление является также оккупация суверенной территории Армении, в результате провокаций мая и ноября 2021 года и сентября 2022 года. Вдоль линии армяно-азербайджанской границы Баку нарушает положение пункта 1 трехстороннего заявление в ежедневном режиме, подчеркнул премьер.

Данные действия идут в нарушение пункта три данного заявления о том, что вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России. Вразрез данному документу идут также заявления Баку о том, что Нагорного Карабаха не существует.

<Азербайджан нарушает также пункт 7 данного заявления, согласно которому внутренне перемещённые лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. До сих пор Азербайджан всячески препятствует входу Офиса в Нагорный Карабах, не решены проблемы вынужденных переселенцев>, - отметил Пашинян.

Азербайджан грубо нарушает также пункт 8 Трехстороннего заявления о том, что производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших. По сей день Баку, вопреки данному заявлению и гуманитарному праву, отказывается возвращать 33 пленных и других удерживаемых армян.

Баку последовательно и грубо нарушает 9-й пункт Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, утверждая, что Республика Армения должна предоставить коридор, отметил глава армянского кабмина. <Я неоднократно подчеркивал, что Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года не предусматривает существования какого-либо коридора через территорию Армении. Такого не предусматривает ни один документ, подписанный Арменией. Разумеется, нелепы и даже невежественны утверждения о том, что Армения дала устное обещание кому-либо. Как прежде, так и сейчас Армения готова к реализации положений пункта 9 по разблокированию всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе>, - указал он, подчеркнув, что воплощение в жизнь данного пункта никоим образом не предполагает какое-либо ограничение суверенности Армении над ее территорией.

<Азербайджан последовательно реализует политику - <Нагорный Карабах без армян>, и мы должны сделать все, чтобы эта политика удостоилась надлежащей международной оценки. Хочу поблагодарить все те страны, международные организации, которые уже отреагировали и дали оценку политике Азербайджана по закрытию Лачинского коридора и созданию гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе. Должен констатировать, что как минимум странно молчание ряда дружественных стран по этому поводу>, - сказал премьер.

Пашинян выразил полную поддержку заявлению, принятому накануне Национальным собранием, где отмечается, что необходим запуск или перезапуск механизмов обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха. Пашинян поручил МИД активно работать с международными партнерами и довести посыл заявления парламента до адресатов.

Никол Пашинян заявил, что находится в постоянном контакте с руководством Арцаха.