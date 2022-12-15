Четверг, 15 Декабря 2022 12:25

АрмИнфо.Председатель постоянной парламентской комиссии по правам человека, Тагуи Товмасян направила срочные обращения в соответствующие органы ООН, СЕ, ОБСЕ в связи с гуманитарным кризисом в Арцахе.

"Более 3-х дней Азербайджаном заблокирована единственная жизненно важная дорога, связывающая Арцах с Арменией. В своих срочных обращениях в соответствующие органы ООН, ЕС, ОБСЕ я повторно сообщила, что в результате преступных действий Азербайджана по блокированию Арцаха: ;изнь ряда больных Степанакертского медицинского центра находится под угрозой, им требуется срочная медицинская помощь в Ереване, которую невозможно оказать, поскольку Арцах заблокирован Азербайджаном; стало невозможным снабжение продовольствием и медикаментами; многочисленные женщины, дети, старики были вынуждены ночевать на улице: в холодных зимних условиях, что является недопустимым; сотни людей, уехавших на работу, лишились права свободного передвижения и не могут вернуться домой", - отметила Товмасян.

При этом она сообщила, что обратила внимание своих международных коллег на то, что в условиях холодной зимы Азербайджан приостановил подачу газа в Арцах, что является гуманитарным и экономическим терроризмом, который последовательно претворяется в жизнь в отношении мирного населения Арцаха.

"Я подчеркнула необходимость срочных шагов со стороны международных структур по разблокированию Арцаха, чтобы более 120 тысяч граждан Арцаха, заблокированных этим бесчеловечным поведением Азербайджана, смогли реализовать свои всеобщие права. Ситуация в Арцахе критическая. Необходимы срочные шаги в защиту права на жизнь мирного населения Арцаха", - добавила Товмасян.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.