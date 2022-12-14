Среда, 14 Декабря 2022 19:20

АрмИнфо.В Ереване прошел 4-ый международный технологический саммит «Silicon Mountains 2022», объединивший представителей финансовых и технологических компаний. На этот раз саммит был посвящен применению «умных» решений в различных сферах экономики.

В своей приветственной речи Эдуард Мусаелян, директор организатора саммита – Союза работодателей информационно-коммуникационных технологий, заверил, что во время дискуссий участники саммита не будут говорить на техническом языке, а будут оценивать настоящее и обсуждать будущее: «С представителями бизнеса, участвующими в наших панельных дискуссиях, мы обсудим, какие преимущества дает бизнесу применение «умных» решений, и каковы перспективы развития».

В рамках мероприятия состоялись 4 панельные дискуссии, посвященные умному управлению, умной экономике, умной банковской системе и умным инфраструктурам.

В ходе дискуссии на тему «Умная банковская система» Артак Анесян, генеральный директор Америабанка, партнера мероприятия, коснулся также пути цифровой трансформации Америабанка, начатого еще в 2018 году:

«Это долгий путь, у которого есть начало, но нет конца. Это непрерывный процесс, в котором, исходя из различных ситуационных изменений, меняются и организации», – отметил он, добавив, что в том числе благодаря этим изменениям в текущем году Америабанк признали лучшим банком года в Армении сразу три престижных журнала: «Global Finance», «Euromoney» и «The Banker», принадлежащий «Financial Times».

Участники панельных дискуссий поделились своим опытом и видением, а также представили мировые тренды в области диджитализации, место и роль Армении в этих развитиях и т. д.

Подчеркнув важность таких встреч, председатель Союза работодателей информационно-коммуникационных технологий Армен Балдрян отметил, что концепция, сформированная в результате дискуссий, будет представлена правительству РА, частному сектору и всем заинтересованным сторонам в виде пакетного предложения.

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