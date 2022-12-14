Среда, 14 Декабря 2022 18:23

АрмИнфо.Движение <Единение> организовало сегодня акцию протеста перед офисом ООН в Ереване, в ходе которой персоналу организации были переданы наши требования прекратить этническую чистку, применяемую к народу Арцаха, защитить его основные права и оказать прямое давление на Азербайджан с целью отмены незаконной блокады Арцаха.

В письме, которое было передано в офис Организации и адресованном руководству ООН, в частности, отмечается, что 120 тысяч граждан

Арцаха Нагорного Карабаха сегодня находятся на грани геноцида. <Азербайджан, где правит тоталитаризм, где более тридцати лет установлены династические правила, где тюрьмы переполнены людьми, борющимися за свои права и свободы, под ложным прикрытием природоохранных мер преградил путь к жизни 120 тысячам человек. Люди в Арцахе лишены своего естественного и неотъемлемого права на свободное передвижение и не в состоянии удовлетворить свои основные потребности. Вчера, 13 декабря, официальный Баку также перекрыл газопровод из Республики Армения в Арцах и оставил людей без отопления в холодных зимних условиях. Больницы, школы, жилые дома лишены отопления и находятся под угрозой новой агрессии. У ООН есть множество инструментов для предотвращения этнических чисток, геноцида и обеспечения реализации основных прав человека: дипломатические, политические, военные и т.д. Убеждены, что судьба 120000 человек, столкнувшихся с гуманитарной катастрофой, более чем заслуживает резолюции Совета Безопасности, оценки Генерального секретаря и принятия мер, вытекающих из его полномочий, со стороны Управления по предупреждению и защите от геноцида>, - говорится в письме.

Авторы документа отмечают, что действия официального Баку против народа Арцаха являются преступлением против человечности в прямом и юридическом смысле этого слова. В 1998 году был основан Международный уголовный суд, статья 7 которого определяет ряд действий как <преступления против человечности>, включая депортацию и насильственное перемещение людей. <Очевидно, что действия Баку направлены на насильственное переселение жителей Арцаха. Это практика, неоднократно применявшаяся Азербайджаном в советские годы, в Нахичевани, в 1988-92 годах в Баку, Кировабаде, других городах Советского Азербайджана, а также во многих населенных пунктах НКАО и Шаумяновского района.

Согласно статье 2, пункту 3 Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, геноцидом считается <умышленное создание условий для какой-либо группы, целью которого является ее частичное или полное уничтожение>. Условия, которые официальный Баку создал сегодня для народа Арцаха, подвергнув его военной и энергетической блокаде и создав гуманитарную катастрофу, являются явными проявлениями геноцида. В свете вышеизложенного мы призываем Организацию Объединенных Наций принять все возможные меры, в том числе, признать право народа Арцаха на самоопределение и безопасную жизнь, осудить применение силы Азербайджаном против гражданского населения, осудить продолжающиеся провокации, направленные на создание гуманитарной катастрофы, открыть представительства ООН в Арцахе.