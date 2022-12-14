Среда, 14 Декабря 2022 18:22

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 территории Амараноцаин 1, 2 в кв. “Ахтанак”, абоненты-жильцы на улицах Шерами, Раффи, Исакова, Бабаджаняна, жилой дом 62 на улице Анрапетутяна, жилой дом 1 на улице Мгера Мкртчяна, абоненты-жильцы жилого дома 10 на улице Дехатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-16:00 села Цахкаландж, Гегакерт, Овтамеч;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Арагацотн, Нор Аманос, Нор Едесия, Воскеваз, Воскеат, Ошакан;

в Араратской области:

11:00-16:00 жилые дома 17 на улице Ханджяна, 26 на улице Налбандяна, жилой дом 21 на улице Огостоси 23, частично улица Арама Хачатряна в городе Арташат;

в Котайкской области:

11:00-14:00 город Цахкадзор; квартал “Ахбюрак”, улица Ереванян в городе Раздан; села Кахси, Солак, Лернанист;

11։00-15։00 село Птгни; частично частные дома Птгни;

11։00-16։00 села Джрабер, Капутан, Атис, Зовашен и песчаные карьеры;

11։00-16։30 село Анкаван; жилые дома Артаваза, школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично 2-ой и 3-ий микрорайоны города Абовян; частично село Ариндж; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк, Катнахбюр, Элар;

в Гегаркуникской области:

15։00-17։00 села Сарухан, Ланджахбюр, Гегаркуник, Кармир, Гандзак, Цахкашен; частично квартал “Ацарат”, ООО “Карриш” в городе Гавар; хлебный завод Кармира, хлебный завод Сарухана, ООО “Ацарат кат”, газозаправочная станция “АЛИК”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Телеком Армения”, “Юком”;

в Лорийской области:

10:00-13:00 улицы Мясникяна, Торосяна, Ширака, С.Аветисяна, 1-ый переулок Айгестана, школа N1 в городе Спитак;

в Ширакской области:

11:00-16:00 частично 7-ая улица села Ашоцк в Ашоцком регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы на улицах Давташена 1, 9, 10;

11:00-16:00 жилой дом 2 на 1-о улице Аванесова; частные дома 125-135 на 37-ой улице, 68-149 на 41-ой улице Нор Ареша; жилые дома 4, 6, 8, 8/1 на улице Нор Ареша; 42 на 2-ой улице; 125/3 на 34-ой улице;

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично город Эчмиадзин; частично села Воскеат, Вананд, Кохбаван; село Звартноц;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Аргаванд;

11:00-16:00 жилой дом 38 на улице Нар-Доса; жилые дома 1, 5, 7, 9 на улице Ереванян, частично улицы Раффи, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат; частично села Геханист; Баграмян;

в Котайккой области:

10։00-13։00 общины Алапарс, Арзакан; станции операторов “Телеком Армения”, “Юком”, ‘Виваселл-МТС”, газозаправочная станция “Ашнах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 город Цахкадзор; квартал “Ахбюрак”, улица Ереванян в городе Раздан; села Кахсим Солак, Лернанист;

11։00-15։00 села Птгни; частично частные дома Птгни;

11։00-16։00 частично село Солак, солнечная станция “Арпине СОЛАР”, станция компании “Телеком Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։30 село Анкаван, жилые дома Артаваза, школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично 2-ой, 3-ий микрорайоны города Абовян; частично село Ариндж; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк, Катнахбюр, Элар;

в Гегаркуникской области:

10։30–11:00 населенный пункт Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улица З.Андраника полностью в общине Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։30–12:30 населенные пункты Мадина-Лернакерт полностью; частично населенный пункт Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-14։00 насосная станция села Ацарат;

14:00-16:00 абоненты-жильцы сел Айаванк, Бердкунк, Лчап, Цовазард, газозаправочная станция “Алик”, газозаправочная станция, прилегающая к селу Лчап, станция оператора ‘Виваселл-МТС”, ООО “Акватик”, газозаправочная станция “Палуни Айрапетян” и ЧП “Оник Гаспарян”, прилегающие к селу Цовазард;

в Лорийской области:

10:30-16:30 села Лорут, Шамут, Атан, Агнидзор;

в Сюникской области:

11:00-16:00 частично село Хндзореск.