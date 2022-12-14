Среда, 14 Декабря 2022 18:21

АрмИнфо.Совет Национального Собрания Армении отклонил предложение оппозиционных фракций о проведении внеочередного заседания парламента для принятия заявления о ситуации в зоне Лачинского коридора. Взамен правящая фракция <Гражданский договор> предложила свой текст заявления.

По словам депутата НС от оппозиционной фракции <Армения> Арцвика Минасяна, было бы гораздо лучше, если бы представленного правящей фракцией текста документа вообще не было. Депутат подчеркнул, что заявление правящего большинства не только не поможет народам Армении и Арцаха, но и будет способствовать продвижению повестки турецко-азербайджанского тандема. <Если в заявлении в подобном виде была необходимость,, то его могла бы принять партия <Гражданский договор>, а не Национальное Собрание>, - отметил парламентарий.

По этой причине, как отметил Минасян, фракция <Армения> не будет участвовать во внеочередном заседании НС.

О своем намерении отказаться от участия в слушаниях заявила и другая оппозиционная фракция - <Честь имею>. По словам ее представителя Тиграна Абрамяна, ситуация в Арцахе весьма сложная, и в этом контексте представленное правящей фракцией заявление не соответствует реалиям. <Речь идет не гуманитарной трагедии, как это представляют власти. По сути, Армения и Арцах стоят перед новой войной, а народ Карабаха - перед угрозой нового геноцида. Заявления и подходы нынешней власти в Армении не только не предотвращают угрозы, но и зажигает зеленый свет для Азербайджана>, - подчеркнул оппозиционер.

Представляя проект заявления НС, глава фракции <Гражданский договор> Гайк Конджорян отметил, что фракция предложила оппозиции проявить единство и выступить с единым заявлением. Оппозиция, по словам Конджоряна, не только отказалась выработать единый компромиссный вариант, но и отказалась участвовать в обсуждении проекта, представленного фракцией <Гражданский договор>. Целью оппозиции было проведение митинга в Национальном собрании, что не удалось. Депутат добавил, что в проекте заявления, внесенного оппозицией, есть формулировки, которые не вписываются в официальный внешнеполитический инструментарий, реализуемый РА, они по самой своей природе могут не помочь, а навредить делу. Конджорян выразил мнение, что Азербайджан целенаправленно проводит операцию по обесцениванию и дискредитации российских миротворческих сил и российских миротворцев. По его словам, следует обсудить вопрос о продлении мандата российских миротворческих сил в Лачинском коридоре.

<Наш подход заключается в том, что прямой диалог между Степанакертом и Баку является путем решения нагорно-карабахской проблемы. Мы прилагаем усилия для создания таких международных механизмов, которые позволят развернуть этот диалог. Мы также упомянули об этом в проекте заявления>, - заявил лидер фракции и добавил, что четкие посылы парламента в гармонии с официальной дипломатией будут очень важны для того, чтобы международное сообщество поняло и дало правильную оценку, приняло правильные действия для разрешения ситуации