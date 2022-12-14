Среда, 14 Декабря 2022 18:19

АрмИнфо.Президент НКР Араик Арутюнян подписал указ о ряде мер, реализуемых в условиях объявленного на территории Республики Арцах военного положения.

Как сообщает пресс-служба президента НКР, согласно указу, в целях обеспечения нормальной жизнедеятельности населения Республики Арцах и предотвращения возможных угроз в связи с ситуацией, возникшей в результате блокирования Азербайджаном автомобильной дороги Степанакерт-Горис 12 декабря 2022 года, и на основании Закона "О правовом режиме военного положения", постановлено:

"Перевести на рабочий режим военного положения объекты особого назначения для органов государственной власти и местного

самоуправления, обороны, жизнедеятельности государства и экономики.

По необходимости ограничить право свободного передвижения на территории Республики Арцах, а также установить особый режим выезда с указанной территории.

Осуществлять охрану объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и деятельность особо охраняемых объектов и транспорта, а также представляющих наибольшую угрозу для жизни и здоровья населения и окружающей среды.

Ограничить право на свободу собраний, запретить забастовки и другие мероприятия, приостанавливающие или прекращающие деятельность организаций, в случае необходимости в порядке, предусмотренном законом, приостановить в условиях военного положения деятельность организаций, осуществляющих пропагандистскую и иную деятельность, направленную против обороноспособности и безопасности Республики Арцах.

Создать Оперативный штаб в целях реализации мероприятий, предусмотренных настоящим указом, и обеспечения применения временных ограничений прав и свобод.

Начальником Оперативного штаба назначить государственного министра Республики Арцах Рубена Варданяна.

Установить, что указания начальника Штаба, вытекающие из настоящего указа, обязательны для исполнения государственными органами и органами местного самоуправления, а также физическими и юридическими лицами.

После вступления в силу настоящего указа поручить правительству Республики Арцах в короткие сроки установить особый порядок продажи, приобретения и оборота продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости".