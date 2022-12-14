Среда, 14 Декабря 2022 18:18

АрмИнфо.В отношении экс-главы Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна возбуждено очередное уголовное дело . Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Армении.

Для предъявления обвинения данное решение направлено в Антикоррупционный комитет.

Согласно источнику, Рубен Айапетян передал мэрии земельные участки общей площадью 26.9 тыс.кв.м., расположенные по адресу ул. Ачаряна 35/31, основываясь на том, якобы данные территории нецелесообразны для использования Федерацией. После этого сотрудники столичной мэрии выставили земли на продажу в рамках аукциона, которые были приобретены связанными с Айрапетяном лицами. Рыночная стоимость земель составила 455 млн. драмов, однако на аукционе они были проданы за 169.8 млн. драмов. Таким образом, государству был нанесен ущерб в

284.9 млн. драмов.

Напомним, что в 2020 году Рубен Айрапетян и его сын Рафик Айрапетян обвинялись в самоуправстве, преднамеренном и незаконном лишении человека свободы; по данному факту было возбуждено уголовное дело. Согласно сообщению Следственного комитета, потерпевшей стороной являлся бывший исполнительный директор расположенного близ Севана ресторанного комплекса <Арснакар> Г.Ш. Данный комплекс принадлежит семье Айрапетянов. В ходе следствия выяснилось, что Г.Ш. в августе 2015 года взял в банке кредит в 52 млн. драмов, часть из которого он направил на сам ресторан, а 30 млн. драмов, без ведома собственников ресторана, использовал для открытия собственного такси-сервиса. Узнав об этом, отец и сын Айрапетяны с группой лиц незаконно лишили его свободы в одном из коттеджей близ Еревана, где он периодически подвергался физическому насилию. Далее, под давлением, у Г.Ш., а также его близких и родных в уплату долга были взяты автомобили, драгоценности, по частям - порядка $40 тыс. Помимо этого, Айрапетяны в октябре 2016 года оформили на себя квартиру Г.Ш.-