Среда, 14 Декабря 2022 18:14

АрмИнфо.Азербайджан в очередной раз нарушил трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. Об этом говорится в заявлении Национального Собрания Армении, которое было принято на внеочередном заседании НС 14 декабря 57 голосами <за>.

Представляя документ, глава фракции <Гражданский договор> Айк Конджорян отметил, что утром 12 декабря Азебайджан незаконно заблокировал дорогу Горис-Степанакерт, связывающую Арцах с Арменией,

в результате чего жители Нагорного Карабаха фактически лишены права на свободное передвижение. Тысячи людей, в том числе дети, оказались на промерзших дорогах, а многие семьи невольно разделены, оказавшись по разные стороны блокады. Граждане, имеющие серьезные проблемы со

здоровьем, лишены лекарств и медицинских услуг. Нарушены поставки продуктов питания и других предметов первой необходимости. 120 тыс. человек во время осады, фактически, взяты в заложники.

Усугубляя провокационные и антигуманные действия, Азербайджан вечером 13 декабря перекрыл вентиль газопровода, поставляющего природный газ в Нагорный Карабах, установленный им после подрыва газопровода 7 марта 2022 года. В сложившейся ситуации школы и детские сады, отапливаемые за счет природного газа, были вынуждены прекратить свою работу, в результате чего около 22 тысяч детей оказались лишены права на образование. В результате этих действий Азербайджана в Нагорном Карабахе возникла угроза гуманитарной катастрофы. Грубо нарушаются основные права и свободы человека, а безопасность карабахских армян оказалась под прямой угрозой. Все это является очередным доказательством того, что Азербайджан в отношении армян Нагорного Карабаха взял на вооружение политику геноцида. Периодические нарушения режима прекращения огня и провокации со стороны ВС Азербайджана на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом делают угрозу существования армян Нагорного Карабаха более ощутимой.

<Перекрывая Лачинский коридор, Азербайджан прямо нарушает положения заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которым Лачинский коридор находится под контролем российских миротворческих сил, дислоцированных в Нагорном Карабахе, Азербайджан гарантирует безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор. Исходя из сложившейся ситуации, призываем Российскую Федерацию осуществить необходимые действия для обеспечения полного выполнения положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года в зоне контроля российских миротворческих сил. Призываем международное сообщество решительно и прямо осудить действия Азербайджана и принять меры для предотвращения возможной гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе. В сложившейся ситуации крайне необходимо запустить или перезапустить международные механизмы обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Призываем членов Совета безопасности ООН и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также страны-члены вышеуказанных организаций направить в Нагорный Карабах миссию по установлению фактов с целью мониторинга ситуации>,- говорится в заявлении.