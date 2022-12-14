Среда, 14 Декабря 2022 17:57

АрмИнфо. В Министерстве иностранных дел РА состоялась встреча исполняющего обязанности министра иностранных дел РА Мнацакана Сафаряна и заместителя министра иностранных дел РА Ваге Геворкяна с главами аккредитованных в Армении дипломатических миссий и представителями международных структур.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи иностранным дипломатам была представлена гуманитарная ситуация, возникшая в результате закрытия Азербайджаном с 12 декабря Лачинского коридора, единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.

В своем выступлении Мнацакан Сафарян отметил, что действия Азербайджана в последние дни, в том числе ряд подобных инцидентов в Лачинском коридоре, непрекращающиеся нарушения режима прекращения огня, перебои с поставками газа в Нагорный Карабах, наглядно демонстрируют, что закрытие коридора было заранее спланировано властями Азербайджана и направлено на создание гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.

Было подчеркнуто, что действия азербайджанской стороны являются грубым нарушением трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 году, в частности его шестого пункта. В этом контексте была подчеркнута необходимость адресного реагирования международного сообщества на действия Азербайджана как средства предупреждения гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе и этнической чистки арцахских армян.

Мнацакан Сафарян также подчеркнул необходимость вывода вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Армении, а также решения гуманитарных проблем, вызванных 44-дневной войной, в том числе необходимость репатриации армянских военнопленных и гражданских лиц, незаконно удерживаемых в Азербайджане.

В свою очередь Ваге Геворгян отметил, что подобными действиями, направленными на разжигание гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, Азербайджан грубо нарушает свои международные обязательства и показывает, что без международного механизма реальный диалог между Степанакертом и Баку невозможен. Он подчеркнул, что подобные действия Азербайджана подрывают усилия армянской стороны по установлению стабильности и мира в регионе.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Кроме того, со вчерашнего вечера, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева. С призывами восстановить движение, накануне поздно вечером, спустя более суток, распространили Госдеп США, Франция и ЕС.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.