Среда, 14 Декабря 2022 15:19

АрмИнфо.С целью предотвращения нового геноцида Омбудсмен Армении Кристине Григорян призывает правительства и международных акторов, вовлеченных в разрешение нагорно-карабахского конфликта, применить все возможные дипломатические меры, чтобы остановить блокаду Арцаха, восстановить газоснабжение, остановить надвигающуюся гуманитарную катастрофу и гарантировать права людей, живущих в Арцахе.

Об этом говорится в заявлении Омбудсмена.

В частности, она отметила, что уже на протяжении двух дней дорога, связывающая Арцах с Арменией и внешним миром, остается закрытой. Передвижение людей и товаров было намеренно остановлено, 120 тыс. граждан Арцаха оказались в экзистенциальной ловушке. По причине блокады движения 1100 человек, из коих 270 детей не могут вернуться домой. Защитник прав человека сообщила также, что нуждающихся в неотложной медицинской помощи граждан не могут транспортировать в Армению, остановлены поставки продовольствия и медицинских принадлежностей.

<Под угрозой жизнь 120 тыс. человек, нарушены права на здоровье, свободное перемещение, средства к существованию, образование и др>, - сказала Григорян.

Она напомнила, что с 18:00 вчерашнего дня азербайджанская сторона перекрыла подачу газа в Арцах, в результате чего люди лишились отопления, горячей воды, более того, медучреждения не могут оказать первую медицинскую помощь гражданам , а образовательные учреждения вынуждены были приостановить работу.

Правозащитник подчеркнула, что с целью <гарантировать> свободу собраний азербайджанских <экологов> , заблокировавших жизненно важную дорогу, последние перебрасывают на место сборов свежие силы <активистов> в гражданском. <Есть неопровержимые доказательства того, что среди людей, перекрывших дорогу, есть сотрудники специальных служб Азербайджана. Преобладающую часть составляют представители неправительственных организаций, работающих за счет госфинансирования>, - заметила она.

Параллельно с этим, по словам Григорян, пропаганда армянофобии Азербайджана неуклонно выполняет поставленные перед ней задачи, сохраняя уровень ненависти в азербайджанском обществе. В этой связи Омбудсмен обратила внимание на то, что в СМИ Азербайджана и посредством социальных площадок государство успешно разжигает гнев и ненависть в отношении российских миротворцев.

<Все эти и предыдущие факты в целом представляют главную цель государственной политики Азербайджана - посредством гуманитарного кризиса выселить и истребить армян Арцаха>, - подчеркнула Омбудсмен.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, со вчерашнего вечера, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева. Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.