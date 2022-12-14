Среда, 14 Декабря 2022 14:35

АрмИнфо.Исследования Центра Права и Справедливости Фонда "Татоян" показывают, что азербайджанские СМИ ведут съемки, вещание с места событий, в том числе ведут прямые эфиры. Армянские СМИ не имеют такой возможности, их даже не подпускают к месту событий.

В Фонде отметили, что азербайджанские СМИ распространяют провокационные видеоролики и фальшивую информацию, разжигают вражду,

"Мы обращаем внимание международного сообщества на происходящее и с уверкнростью утверждаем, что это один из заранее спланированных шагов азербайджанских властей, чтобы заполнить информационное поле только нужной им односторонней информацией. Ни для кого не секрет, что азербайджанские СМИ инструктируются азербайджанскими властями и являются их косвенным рупором. А находящиеся на месте СМИ финансируются правительством Азербайджана.

Понятно, что закрытие единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией и прекращение поставок газа, является продолжением преступной политики Азербайджана по опустошению Арцаха от армян и изолированию 120 тысяч человек", - резюмировали в Фонде.