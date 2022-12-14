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АрмИнфо.Исследования Центра Права и Справедливости Фонда "Татоян" показывают, что азербайджанские СМИ ведут съемки, вещание с места событий, в том числе ведут прямые эфиры. Армянские СМИ не имеют такой возможности, их даже не подпускают к месту событий.
В Фонде отметили, что азербайджанские СМИ распространяют провокационные видеоролики и фальшивую информацию, разжигают вражду,
"Мы обращаем внимание международного сообщества на происходящее и с уверкнростью утверждаем, что это один из заранее спланированных шагов азербайджанских властей, чтобы заполнить информационное поле только нужной им односторонней информацией. Ни для кого не секрет, что азербайджанские СМИ инструктируются азербайджанскими властями и являются их косвенным рупором. А находящиеся на месте СМИ финансируются правительством Азербайджана.
Понятно, что закрытие единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией и прекращение поставок газа, является продолжением преступной политики Азербайджана по опустошению Арцаха от армян и изолированию 120 тысяч человек", - резюмировали в Фонде.
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|Ситуация в Нагорном Карабахе может постепенно перерасти в новый вооруженный конфликт - Томас де Ваал
|Артак Бегларян объявил о начале бессрочного сидячего пикета перед офисом ООН в Ереване
|Первопрестольный Эчмиадзин о провокации Баку: Реальность неоспорима - безопасная жизнь арцахских армян невозможна в составе Азербайджана
|Европарламентарий: власти Азербайджана осуществляют в отношении армян Нагорного Карабаха политику государственного терроризма
|Вице-спикер НС Армении представил французскому сенатору ситуацию вокруг Арцаха
|Спикер НС РА: На попытки Азербайджана уничтожить арцахских армян мир снова промолчит?
|Экс-омбудсмен Армении обвинил Азербайджан в совершении террористического акта против народа Нагорного Карабаха
|Инфоштаб: Во избежание топливного кризиса правительство Арцаха переходит на режим экономии
|Франция призвала Азербайджан восстановить безоговорочный доступ в Нагорный Карабах
|РПА созывает митинг перед правительством Армении
|Марукян: Азербайджан доказывает, что его заверения в обеспечении прав армян Арцаха, являются пустыми словами
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|Теван Погосян: Враг понимает только язык силы
|Конгрессмены: Мы осуждаем агрессивные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе
|Российский блогер Семен Пегов: Кадры с места событий не оставляют сомнений в намерениях «экологических активистов».
|ЕС призвал Азербайджан следовать трехстороннему заявлению
|Международное сообщество в силе предотвратить гуманитарную катастрофу в Арцахе - госминистр
|США призывают Азербайджан восстановить свободное движение по Лачинскому коридору
|МОНКС Арцаха: С 14 декабря в Арцахе временно будут приостановлены занятия в школах
|Глава МИД Арцаха направил письмо Генеральному секретарю Совета Европы
|Азербайджан перекрыл газ Арцаху
|Главой МИД Беларуси назначен Сергей Алейник
|В Армении рассматривают возможность задействования правовых механизмов в связи с блокадой дороги Горис-Степанакерт
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|Министром образования, науки, культуры и спорта назначена Жанна Андреасян
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|Европа капитулирует перед азербайджанской диктатурой - Евродепутат
|В вопросе Арцаха воздержитесь от двойных стандартов: участники акции протеста обратились к международному сообществу
|Тина Канделаки: Где экология, где Азербайджан, и причём тут Арцах - край зелени и чистейших вод?
|РЦПДЦА провел ежегодную встречу заместителей министров иностранных дел государств Центральной Азии
|В Aшхабаде состоялась международная конференция «Диалог – гарантия мира»
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