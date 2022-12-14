Среда, 14 Декабря 2022 14:20

АрмИнфо.Наш заклятый враг в лице Азербайджана угрожает существованию армянской государственности и народа. Об этом заявил первый премьер-министр третьей Республики Армения Вазген Манукян.

Он напомнил, что на протяжении десятилетий в азербайджанском обществе пропагандировалась ненависть и пренебрежение к армянам.

"Во время всех боевых действий они проявляли эту ненависть к нашим солдатам, пленным, мирным жителям, совершая бесчеловечные зверства. Борьба Азербайджана - это не только политическая борьба за присоединение Арцаха к Азербайджану. Эта борьба направлена против нашего государства, нашего народа, а пропаганда ненависти, намерение оккупировать Севан, Ереван не прекратились даже после успехов в 44-дневной войне", - констатировал политик.

При этом Манукян считает, что какой бы документ не был подписан (так же, как был подписан и нарушен документ о капитуляции от 9 ноября), какое бы соглашение не было бы достигнуто, для Азербайджана это будет лишь временная пауза, чтобы затем сделать свой очередной шаг к достижению поставленных целей.

"Эта ненависть будет расти во время внутренних проблем и внутренней борьбы правительства в Азербайджане. Противоборствующие силы будут соревноваться друг с другом, набирая очки за счет проявления этой ненависти. Единственная адекватная борьба с ненавистью - это ненависть и демонстрация силы. Они испугаются, встретят сопротивление и присмиреют.

В конце концов, они резали и обезглавливали наших солдат и мирных жителей, калечили наших женщин и расстреливали наших пленных. Как это может не вызывать у нас ненависти и хотя бы инстинктивного желания защитить свою страну и народ", - задался вопросом политик.

Вместе с тем он констатировал, что правительство, которое не может проявить силу, обеспечить единую волю против врага и говорить с миром с этих позиций, приведет страну к гибели.

"Часть нашего народа ненавидит Россию, часть ненавидит Запад, все они ненавидят друг друга. Дорогой народ, если вся эта ненависть будет направлена не против кажущегося врага, а против нашего настоящего врага, тогда будет единство, сила и победа", - резюмировал Манукян.