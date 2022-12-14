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АрмИнфо. Под председательством госминистра Арцаха Рубена Варданяна состоялось рабочее совещание , в ходе которого участники обсудили сложившуюся ситуацию в результате закрытия дороги, связывающей Армению с Арцахом, а также остановки подачи газа. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата госминистра Арцаха.
Согласно источнику, госминистру представили текущее положение, связанное с обеспечением топлива, обсудили предпринимаемые шаги в условиях недостатка дизтоплива, бензина, была подчеркнута важность экономного использования имеющихся ресурсов.
Рубен Варданян поручил в срочном порядке разработать и определить четкие механизмы и процедуры для обеспечения топливом служб первоочередной важности - скорой помощи, общественного транспорта , специальных служб.
Участники совещания обсудили также возможности обеспечения бесперебойной работы хлебзаводов, потребляющих газ, а также других жизненно важных производств для населения.
Госминистр поручил ответственным сферы предложить решения по обеспечению альтернативными видами топлива.
В ходе совещания обсудили также проблемы армян Арцаха, связанные с проживанием и питанием, которые из-за блокады дороги остались в Армении. Были даны соответствующие поручения по решению их проблем.
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