Среда, 14 Декабря 2022 14:06

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении сегодня, 14 декабря соберется на внеочередное заседание для обсуждения ситуации в Арцахе. Об этом в ходе парламентских слушаний, посвященных внедрению системы всеобщего декларирования доходов, заявил депутат армянского парламента от правящей фракции <Гражданский договор> Бабкен Тунян.

Он напомнил, что со вчерашнего дня Азербайджан заблокировал дорогу, соединяющую Арцах с Арменией. Депутат не исключил критики со стороны оппозиции относительно проведения в этой ситуации парламентских слушаний, напомнив, что решение о проведении парламентских слушаний было принято две недели назад. Депутат не исключил, что по результатам обсуждений на внеочередном заседании НС будет принято соответствующее заявление.

В беседе с журналистами депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> Арцвик Минасян сообщил, что внеочередное заседание НС будет проведено по инициативе оппозиционных фракций. Проект заявления парламента направлен и правящей фракции <Гражданский договор>. В нем представлены провокационные действия Азербайджана по блокированию Арцаха, осуждение геноцидной политики Баку в отношении армянства, а также призыв к международной общественности и поддержка российских миротворцев, ожидая от последних более жесткой реакции. В Совет НС уже представлен проект заявления НС с обоснованием срочности вопроса, который связан с проблемой обеспечения прав граждан Арцаха. Как ожидается, заседание Совета пройдет в 13.00, после чего ориентировочно в 14.00 будет созвано внеочередное заседание парламента. По положению на текущий момент, продолжил Минасян, нет четкой позиции по представленной повестке со стороны правящей фракции. Имеются лишь возражения со стороны властей, которые касаются отказа от признания Арцаха частью территории Азербайджана и права народа Карабаха на самоопределение.

12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис. Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР.Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, со вчерашнего вечера Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала различного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако карабахцы не позволили врагу сделать это.