Среда, 14 Декабря 2022 13:52

АрмИнфо. Ситуация в Нагорном Карабахе может постепенно перерасти в новый вооруженный конфликт. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал британский аналитик, старший научный сотрудник Центра Карнеги Томас де Ваал.

Согласно его записи, если кто-то не следил за ситуацией вокруг Лачинского коридора, ему следует сделать это сейчас. Самопровозглашенные защитники окружающей среды, очевидно, посланные в Нагорный Карабах правительством из Баку, блокировали дорогу. Тем самым, как подчеркнул аналитик, был закрыт въезд и выезд для местных армян.

Томас де Ваал добавил, что в этом году переговоры при посредничестве Европейского Союза достигли прогресса. Обе стороны говорили о подписании мирного договора, но согласия о будущем карабахских армян до сих пор нет. <Азербайджан, ныне доминирующая сторона, показал, что применит силу, чтобы добиться уступок со стороны армян>, - отметил аналитик.

12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис. Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Кроме того, со вчерашнего вечера Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала различного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако карабахцы не позволили врагу сделать это.