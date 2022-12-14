Среда, 14 Декабря 2022 13:51

АрмИнфо.Советник госминистра Арцаха Артак Бегларян объявил о начале бессрочного сидячего пикета перед офисом ООН в Ереване в связи со сложившейся в НКР гуманитарной катастрофой. Арцах третьи сутки лишен связи с внешним миром, а со вчерашнего вечера вражеские силы еще и перекрыли газ, поступающий в республику из Армении.

Как сообщил Бегларян, на данном этапе пикет будет проводиться со следующими требованиями:

Во-первых, органы ООН должны осудить геноцидные действия Азербайджана и блокаду народа Арцаха.

Во-вторых, Совет Безопасности ООН должен решить вопрос обеспечения безопасности народа Арцаха путем предоставления четких международных гарантий.

В-третьих, как минимум пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Россия, Франция, Великобритания и Китай) и Евросоюз должны осудить действия Азербайджана и принять практические меры по обузданию Азербайджана.

Вместе с тем, Бегларян призвал общество Армении: выйти из ступора равнодушия и беспомощности и каждый по-своему внести свой вклад в святое дело защиты Арцаха и обеспечения армянского будущего; оказывать давление на посольства пяти постоянных членов СБ ООН, в частности, различными публичными акциями, требуя четких действий, как индивидуально, так и в формате ООН; говорить и писать во всех возможных местах о важности и актуальной необходимости Арцаха, как на армянском, так и на иностранных языках; кто может присоединиться к сидячей забастовке или другим акциям протеста, пусть присоединится потому, что наши соотечественники из Арцаха сейчас переживают гораздо большие лишения.

А соотечественников в Зарубежье Бегларян призвал: организовывать акции общественного неповиновения в своих странах, требуя от своих правительств практических шагов по защите Арцаха и обузданию Азербайджана; начать информационные кампании, направленные на представление потребностей армян Арцаха и азербайджанских преступлений иностранным обществам и СМИ.

"Арцах - не подлежащая уступку ценность всех армян, и эта борьба принадлежит всем нам. В 15:00 я созываю пресс-конференцию перед офисом ООН. Остальное представлю в ходе нее", - резюмировал он.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Кроме того, со вчерашнего вечера, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева. С призывами восстановить движение, накануне поздно вечером, спустя более суток, распространили Госдеп США, Франция и ЕС.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.