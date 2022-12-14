Среда, 14 Декабря 2022 13:32

АрмИнфо.Решительно осуждаем провокацию властей Азербайджана по блокировке дороги, соединяющей Арцах с Арменией, по лживым экологическим соображениям. В результате этих действий поставлены под угрозу жизненно важные права народа Арцаха, а арцахские армяне оказались перед лицом гуманитарной катастрофы. Об этом говорится в заявлении Первопрестольного Эчмиадзина.

В заявлении ААЦ отмечается, что подобные провокационные действия направлены на осуществление этнической чистки, а это в свою очередь, еще раз демонстрирует антиармянскую политику Азербайджана.

"Сложившая ситуация делает неоспоримой реальность - безопасная жизнь арцахских армян невозможна в составе Азербайджана", - говорится в сообщении Первопрестольного Эчмиадзина.

Вместе с тем подчеркивается, что Католикос Всех Армян уже направил обращения главам Церквей-побратимов, международным и межцерковным организациям с просьбой противодействовать этим бесчеловечным действиям Азербайджана и для преодоления катастрофическое гуманитарное положение арцахских армян.

"Первопрестольный Святой Эчмиадзин ожидает, что международное сообщество даст адекватные оценки провокациям Азербайджана, нарушающим основополагающие нормы прав человека, которые представляют большую опасность для хрупкого мира и стабильности в регионе.

Мы также призываем председателя Управления мусульман Кавказа шейха уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде, будучи верным своему призванию, предпринять реальные и объективные шаги для исключения провокационных действий Азербайджана.

Мы молимся, чтобы Бог под покровительством Своей десницы сохранил мир и безопасность в Арцахе, и единство и сплоченность нашего народа", - резюмировали в ААЦ.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Кроме того, со вчерашнего вечера, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева. С призывами восстановить движение, накануне поздно вечером, спустя более суток, распространили Госдеп США, Франция и ЕС.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.