Среда, 14 Декабря 2022 13:23

АрмИнфо. Власти Азербайджана осуществляют в отношении армян Нагорного Карабаха политику государственного терроризма. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал депутат Европейского парламента Франсуа Ксавье Белами.

Он отметил, что никакой предлог не скроет очевидного факта. Азербайджан по-прежнему удерживает 120 тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха в состоянии абсолютного гуманитарного кризиса, закрыв единственный путь доступа, вопреки своим обязательствам. <Несмотря на мороз, Азербайджан отключил и газоснабжение. Это настоящий государственный терроризм>, - отметил европейский парламентарий.

12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис. Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, со вчерашнего вечера Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала различного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако карабахцы не позволили врагу сделать это.