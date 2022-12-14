Среда, 14 Декабря 2022 11:52

АрмИнфо. Вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян представил французскому сенатору ситуацию вокруг Арцаха. Об этом вице-спикер написал на своей странице в Facebook.

<В Париже я встретился с председателем комитета Сената по международным отношениям, обороне и вооруженным силам Кристианом Камбоном. Я представил острый кризис, возникший вокруг Нагорного Карабаха. Кристиан Камбон подтвердил дружбу и солидарность Сената с армянским народом>, - написал Рубен Рубинян.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, со вчерашнего вечера, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала различного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако карабахцы не позволили врагу сделать это.