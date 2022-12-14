Среда, 14 Декабря 2022 11:50

АрмИнфо.Прекращение поставок газа со стороны Азербайджана в Республику Арцаха, блокирование "Лачинского коридора" является террористическим актом против всего населения. Об этом заявил экс-омбудсмен Армении, глава Фонда "Татоян" Арман Татоян.

Он напомнил, что более 120 000 мирных жителей, больниц, школ, детских садов, детей и стариков лишили газа, отопления и горячей воды, что привело к гуманитарной катастрофе и массовым нарушениям прав человека. Школы и детские сады не работают.

"Кроме того, уже вторые сутки азербайджанские активисты, выдающие себя за "экологов", а на самом деле военные и государственные служащие, с 10:30 утра 12 декабря также перекрыли Лачинский коридор на участке "Шуши-Карин Так", перерезав единственную связь Армении с Арцахом.

Все это не отдельные действия, а составные части единой политики, единой цепи: политика ненависти и вражды, имеющая этническую и религиозную основу.

Как еще происходит политика геноцида и этнические чистки? Это типичное уголовно- наказуемое международное преступное деяние", -

подчеркнул правозащитник, добавив, что доказательства этой преступной политики будут направлены в международные организации.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Кроме того, со вчерашнего вечера, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.