Среда, 14 Декабря 2022 11:24

АрмИнфо.Республиканская партия Армении (РПА) сегодня, 14 декабря? в 16:30 созывает митинг перед зданием правительства на площади Республики.

"Жизненно важные права народа Арцаха вновь находятся под угрозой. Наши соотечественники из-за азербайджанских провокаций оказались на пороге гуманитарного кризиса", - говорится в сообщении, распространенном Республиканской партией Армении.

"Сложившаяся ситуация - это очередное проявление армянофобской и геноцидальной политики Азербайджана, что является следствием пораженческой позиции действующего режима, его бездарной внешней и безнравственной внутренней политики. Вопрос жизни армянства Арцаха касается и тебя, он касается каждого армянина, всех нас.

В 16:30 приглашаем всех вас на площадь Республики для срочного митинга единства, независимо от политической принадлежности и других разделяющих нас второстепенных факторов", - говорится в сообщении РПА.

Отмечается, что перед правительством будет выражена безоговорочная поддержка арцахским братьям и сестрам.

"Лачинский коридор - это и твоя дорога жизни. У Арцаха есть один хозяин - арцахец. У арцахцев есть одна поддержка - армянский народ. Армянский народ - сам себе хозяин", - говорится в сообщении РПА.