Среда, 14 Декабря 2022 11:23

АрмИнфо. Азербайджан <стреляет себе в ногу>, доказывая, что его заверения в обеспечении прав армян Арцаха, являются пустыми словами. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал посол по особым поручениям РА Эдмон Марукян, комментируя закрытие Лачинского коридора.

<Азербайджан постоянно говорит, что безопасность и все права армян Нагорного Карабаха гарантированы. Между тем уже третий день Лачинский коридор перекрыт. Прекращение подачи газа в Нагорный Карабах привело к катастрофе. Этим шагом Азербайджан <стреляет себе в ногу>, тем самым, доказывая миру, что его заверения были просто пустыми словами", - написал Марукян.

12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис. Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Кроме того, со вчерашнего вечера Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала различного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам сделать это.