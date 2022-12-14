Среда, 14 Декабря 2022 01:46

АрмИнфо. Выдающие себя за экологов азербайджанские активисты, которые устроили провокацию в том числе против мировтроческой миссии РФ в Арцахе, в реальности оказались активными сторонниками террористической группировки «Украинское Государство». Об этом сообщает канал wargonzo известного российского блогера и военкора Семена Пегова.

По его словам, они открыто это показывают в своих соцсетях. Кадры с места событий не оставляют сомнений в намерениях «экологических активистов». Если сначала ими декларировались «экологические» задачи, то спустя несколько часов креатива и таланта доиграть роль экоактивистов до конца не хватило, и провокаторы приступили к прямым нападкам на российских миротворцев.

Помимо неофашистких жестов «серых волков», мата, оскорблений и откровенных подталкиваний к драке о провокаторах отлично говорит их бэкграунд в социальных сетях - откровенно проукраинский, нацистский и русофобский соответственно.

На одном из видео «экоактивист» буквально вытирает ноги о флаг Донецкой народной республики, нового региона России, кровью добывшим себе место в составе нашей страны. Фактически провокатор вытер ноги о флаг России. Это не говоря о том, что человек на видео открыто поддерживает не только турецкое неофашистское движение «Бозкурт», но и вдохновляется нацистами из ВСУ и «Азова».

Напомним, что утром 12 декабря власти Азербайджана прибегли к очередной провокации на трассе Горис-Степанакерт. Группа переодетых в гражданское сотрудников спецслужб и наёмных активистов под видом «экологов» прибыла в район Шуши на единственную дорогу, связывающую Арцах и Армению. Под предлогом требований с целью якобы попасть на золотые прииски, азербайджанские провокаторы уже сутки блокируют проезжую часть для любого автотранспорта, в том числе с продовольствием и и лекарствами. Также вечером стало известно, что Азербайджан перекрыл подачу природного газа в Арцах с целью усилить гуманитарный кризис.