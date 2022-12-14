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АрмИнфо. Евросоюз призвал Азербайджан обеспечить свободу и безопасность передвижения по Лачинскому коридору в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.
В заявлении споксена ЕС по вопросам внешней политики Питера Стано говорится, что "ограничения такой свободы передвижения причиняют значительный ущерб местному населению и вызывают гуманитарные опасения". "ЕС серьезно обеспокоен ситуацией, а также сообщениями о прекращении Азербайджаном подачи газа в Карабах", - отметил пресс-секретарь.
|Российский блогер Семен Пегов: Кадры с места событий не оставляют сомнений в намерениях «экологических активистов».
|ЕС призвал Азербайджан следовать трехстороннему заявлению
|Международное сообщество в силе предотвратить гуманитарную катастрофу в Арцахе - госминистр
|США призывают Азербайджан восстановить свободное движение по Лачинскому коридору
|МОНКС Арцаха: С 14 декабря в Арцахе временно будут приостановлены занятия в школах
|Глава МИД Арцаха направил письмо Генеральному секретарю Совета Европы
|Азербайджан перекрыл газ Арцаху
|Главой МИД Беларуси назначен Сергей Алейник
|В Армении рассматривают возможность задействования правовых механизмов в связи с блокадой дороги Горис-Степанакерт
|Украинский политолог: Маленькая Армения, сопротивляясь планам Зангезурского коридора, играет в пользу Украины, закрывая дорогу Москве.
|Американский конгрессмен призвал Госдеп США защитить жизни все армянских военнопленных
|Политолог дает неутешительные прогнозы по поводу дальнейших действий Азербайджана
|Министром образования, науки, культуры и спорта назначена Жанна Андреасян
|Бабаян: Сколько армянских пленных и военнопленных не вернулись из азербайджанского плена?
|Европа капитулирует перед азербайджанской диктатурой - Евродепутат
|В вопросе Арцаха воздержитесь от двойных стандартов: участники акции протеста обратились к международному сообществу
|Тина Канделаки: Где экология, где Азербайджан, и причём тут Арцах - край зелени и чистейших вод?
|РЦПДЦА провел ежегодную встречу заместителей министров иностранных дел государств Центральной Азии
|В Aшхабаде состоялась международная конференция «Диалог – гарантия мира»
|Бабаян: Арцах предлагает придать российским миротворцам мандат Совбеза ООН и увеличить их численность
|Ваграм Думанян: И в дальнейшем я намерен своей деятельностью способствовать укреплению основ государственности
|Глава МИД: Арцах ожидает от ЕС адресных оценок и санкций в отношении Азербайджана
|Бабаян: Блокада единственной дороги, связывающей Армению с Арцахом - очередное проявление геноцидальной политики Азербайджана
|Каунасский симфонический оркестр под управлением Константина Орбеляна удостоился главной музыкальной награды Литвы
|The Artfor s - искусство для большего: художники спасают жизни
|Араик Арутюнян: Степанакерт не пойдет на односторонние уступки - любая уступка приведет к новой уступке
|Продвигаемый "мирный договор" с Азербайджаном не имеет смысла без определения статуса Арцаха - эксперт
|Минздрав: перевозка граждан Арцаха с серьезными проблемами со здоровьем в Ереван остается невозможной
|Посол: Армения рассматривает Израиль как модель развития
|На внеочередном заседании Совбеза Армении обсудили ситуацию в Лачинском коридоре
|Республиканец: Ослабление российской позиции на Южном Кавказе выгодно исключительно НАТО, Турции и Азербайджану
|Омбудсмен: Народ Арцаха вот уже 24 часа находится в блокаде, отрезанный от внешнего мира
|МИД: Провокация в Лачинском коридоре организована госструктурами Азербайджана с целью отрезать Нагорный Карабах от Армении
|В Сюнике создан оперативный штаб для решения проблем застрявших на дороге Горис-Степанакерт пассажиров
|Железнодорожники Армении и Грузии договорились об аспектах сотрудничества на 2023 год
|Оппозиционный депутат парламента Армении призвал граждан собраться перед зданием ООН
|Парламент Арцаха: Наша борьба непрерывна, воля к жизни на родной земле непоколебима
|Омбудсмен Армении: Свыше 120 тыс. мирных жителей Арцаха оказались в ловушке
|ЕС не продлит мандат своей гражданской миссии в Армении
|Валери Буайе призвала международное сообщество решительно осудить действия азербайджанцев в Арцахе
|В Госдепе США ушли от прямого ответа на вопрос о ситуации в Лачинском коридоре
|МВД НКР: В результате очередной азербайджанской провокации, Арцах уже сутки находится в фактической блокаде
|В правительстве Арцаха будет создан оперативный штаб, который будет функционировать 24 часа в сутки
|Секретарь Совета безопасности РА встретился с главой Секретной разведывательной службы Великобритании
|Араик Арутюнян провел расширенное заседание Совета безопасности Арцаха
|Двойные стандарты в действии: В ЕС заявили, что отсутствие присутствия в Нагорном Карабахе не позволяет лучше понимать сложившуюся там ситуацию
|Фонд "Татоян": Блокада единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, организована властями Азербайджана
|Жанна Андреасян покинула должность замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении
|"Эпоха мира" в действии: Нагорный Карабах уже 9 часов в полной блокаде из-за вражеских действий
|Байрамов: следующий этап переговоров между Ереваном и Баку состоится в ближайшие недели
|Зарубежные армянские епархии ААЦ оказывают гуманитарную помощь Украине
|Замглавы МИД: Дальнейшее присутствие ВС Азербайджана на территории Армении - серьезный вызов хрупкому миру на Южном Кавказе
|Состоялся телефонный разговор лидеров России и Армении
|Грант Мелик-Шахназарян: Минимальная задача азербайджанцев - ввести в Арцах войска Турции, максимальная - вывод российских миротворцев
|Омбудсмен НКР: Где были "азербайджанские экологи", когда Азербайджан применял фосфорные боеприпасы против мирного населения Арцаха
|Боррель: Мы должны продолжать деятельность во имя безопасного, стабильного и благополучного Южного Кавказа
|ЗПЧ НКР: Защита прав народа Арцаха является обязанностью не только нескольких международных акторов, но и всего международного сообщества
|Фракции парламента Арцаха призывают российских миротворцев предотвратить антигуманные действия азербайджанцев
|МВД Арцаха: Межгосударственная дорога Степанакерт-Шуши закрыта уже 6 часов
|Ардшинбанк профинансировал проект строительства солнечных фотоэлектрических электростанций в Армении на 26 млн долларов США
|Читать больше
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