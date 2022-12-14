Среда, 14 Декабря 2022 01:15

АрмИнфо. Евросоюз призвал Азербайджан обеспечить свободу и безопасность передвижения по Лачинскому коридору в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

В заявлении споксена ЕС по вопросам внешней политики Питера Стано говорится, что "ограничения такой свободы передвижения причиняют значительный ущерб местному населению и вызывают гуманитарные опасения". "ЕС серьезно обеспокоен ситуацией, а также сообщениями о прекращении Азербайджаном подачи газа в Карабах", - отметил пресс-секретарь.